İstanbul'da hırsızların hedefi olan deprem konteynerlerinin sadece 505'i kullanılabilir durumda

Fotoğraf altı yazısı, Deprem konteynerinin içi

İstanbul'da 17 Ağustos Marmara Depremi'nin ardından ilçelere yerleştirilmesiyle hırsızların hedefi haline gelen yaklaşık 2 bin deprem konteynerinden sadece 505'inin kullanılabilir durumda olduğu ifade edildi.

DHA'nın haberine göre içinde 960 parça malzeme bulunan konteynerlerden en çok jeneratör ve delici aletler gibi eşyalar çalındı.

Hırsızlık olaylarının artması üzerine konteynerlerin yerleri değiştirildi.

Deprem konteynerlerinin bakımı ve kontrolleri İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi tarafından ilçe belediyelerine devredilmişti.

Aynı habere göre bugün toplam kullanılabilir durumda 505 konteyner bulunuyor; ancak konteynerleri afet anında kimin, nasıl açacağı ve konteynerlerin nerede olduğuna dair birçok vatandaşın bilgisi yok.

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, "Arama kurtarma, ilk yardımla ilgili mahallelerde afet konteynerlerinin olması lazım. Ama bu afet konteynerleriyle ilgilenecek ve bunlara bakacak gönüllülerin organize edilmesi ve desteklenmesi lazım" dedi.

Mahalle toplulukları konteynerlerin kendilerine devredilmesini bekliyor

Konteynerlerin içinde olası bir deprem sonrası profesyonel ekipler gelinceye kadar vatandaşların kullanması için 38 adet malzeme ve ilk yardım ekipmanı bulunuyor.

Kimi bölgelerde mahalle afet gönüllüsü (MAG) olarak adlandıran ve afet konusunda eğitim alan topluluklar kuruldu.

Heybeliada'da mahalle afet gönüllüsü olan Zeynel Meriç, konteynerlerin kendilerine devredilmesi gerektiğini belirtiyor:

"Zaten bir afet olduğu zaman mahalleli müdahale edeceği için bunlara ulaşması kolay. Ancak şu ana kadar bir 10-15 konteynerin devri yapılabildi. Diğer konteynerlerin de biz mahalle afet gönüllülerine devredilmesini istiyoruz. Çünkü daha işlevli hale gelecektir."

2000'li yılların başında İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi tarafından 762 mahalle ve 173 köye turuncu renkli yaklaşık 2 bin konteyner yerleştirilmişti.

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, "Bu iyi başlayan bir olaydı fakat daha sonra konteynerlerin içindeki malzemeler çalınmaya başladı. Çünkü başına bir nöbetçi koyamazsınız; anahtarını belli kişilere veriyorlardı, muhtara ya da belediyede, kaymakamlıkta ilgili yerlere. Fakat içindeki jeneratörleri, değerli malzemeleri çalmaya başladılar" dedi.

"Acil durumda kilidin kırılması gerekiyor"

BBC Türkçe'nin 2019 yılında yaptığı haberinde bazı ilçe belediyelerinin web sitelerinde toplanma alanlarıyla birlikte hangi noktalarda konteyner bulunduğu bilgisine ulaşılabildiği belirtilmişti.

Bazı ilçelerde ise deprem konteyneri bulunmuyor.

Halen var olan konteynerler ise toplanma alanı olarak tespit edilen yerlerde bulunuyor.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, ilçede 9 adet konteyner olduğunu söylemişti.

Hançerli, bulundukları yere göre, konteynerlerin anahtarlarının belediye, muhtarlık ve polis karakollarında durduğunu ifade etti.

Hançerli, "Ancak acil durum halinde kilit kırılacak. Anahtar aramayacaksınız, anahtar bakmayacaksınız, kilidi kıracaksınız ve ulaşacaksınız. Dolayısıyla kilitler kırılabilir kilitlerden" dedi.

Konteynerlerin içine konulacak malzemelerle ilgili AFAD'ın yollamış olduğu bir liste bulunuyor.

İlçe belediyelerinden bu listede yer alan malzemeleri tedarik etmeleri ve bakımlarını yapmaları bekleniyor.

Avcılar Merkez Mahallesi'nde toplanma alanı olarak tespit edilmiş yerlerden olan Bülent Ecevit Parkı'nın içinde yer alan konteynerde, kazma, kürek, baret, halat, el feneri, hilti gibi arama-kurtarma çalışmalarına yardımcı olacak malzemelerin yanı sıra battaniye, jeneratör ve ilkyardım çantası da yer alıyor.