Hakan Atilla kimdir?: Borsa İstanbul Genel Müdürü istifa etti

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Borsa İstanbul (BİST) Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla istifa etti. BİST, istifanın kabul edildiğini duyurdu.

BİST'ten yapılan yazılı açıklamada, "Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir. Borsamız kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilmiştir." denildi.

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, infazının ardından Türkiye'ye dönmüştü.

Hakan Atilla kimdir?

Hakan Atilla, 1970 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olan Atilla, lisans eğitiminin ardından 1995 yılında Halkbank AŞ'de Araştırma, Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Daha sonra ise Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde bir süre uzman sıfatıyla görev aldı.

Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Hakan Atilla, 2007-2011 yılları arasında ise Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev aldı. ABD'de tutuklanana kadar Halkbank'ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısıydı.

Hakan Atilla, Mart 2017'de bono ihracıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere gittiği ABD'de havaalanında gözaltına alındı ve yargılandığı davada 32 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Atilla, hapiste geçirdiği süre göz önünde bulundurularak ve iyi hal indirimi uygulanması sonucu 20 Temmuz 2019'da tahliye edildi.

Göçmen bürosundaki sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Atilla, 24 Temmuz 2019'da Türkiye'ye geldi, 21 Ekim 2019'da Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atandı.

Atama kararını, Atilla Türkiye'ye döndüğünde kendisini havalimanında karşılayan dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurmuştu.