Ekrem İmamoğlu'nun Akşener-Buldan paylaşımı İYİ Parti'de tepki çekti

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

Kaynak, DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sosyal medya hesabından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşım, İYİ Parti'de rahatsızlık yarattı. Akşener tepkileri haklı bulduğunu söyledi, İmamoğlu "Tümüyle iyi duygular ile yazılmıştır mesajımız" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımına çok sayıda İYİ Partili tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu da, "Anneleri yıllardır evlatsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum” mesajıyla bu tepkilere katıldı.

Ağıralioğlu, 8 Mart paylaşımında da İmamoğlu'na yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Öcalan'a mektup yazdırılmasının, milli iradeyi ne istikamette kamçıladığını ve ikinci seçimin sonuçlarına ne yönde tesir ettiğini hiç kimse unutmamalı. En başta da Ekrem Bey."

Akşener: Arkadaşlarımın çoğu beğenmedi, haklıdırlar

Ankara'nın Sincan ilçesinde incelemelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de gazetecilerin sorusu üzerine İmamoğlu'nun paylaşımından rahatsız olduğu mesajını verdi.

Kaynak, DHA

Ancak Akşener, bunun düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı:

"Sayın İmamoğlu bir mesaj attı, milletvekilimiz Ağıralioğlu da buna tepki gösteren bir tweet attı. İkisi de fikir hürriyetidir. Arkadaşlarımın çoğu da beğenmedi, haklıdırlar."

İmamoğlu: Tümüyle iyi duygular ile yazılmıştır

Büyükçekmece'de Dünya Kadınlar Günü Hatıra Ormanı ağaç dikim törenine katılan Ekrem İmamoğlu ise tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fidan dikme etkinliğine katılamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener adına da ağaç diken İmamoğlu, telefonda görüştüklerini ifade etti.

İmamoğlu, Akşener ve Buldan'ı birlikte etiketleyerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamasına gelen tepkilerle ilgili soruya ise "Tümüyle iyi duygular ile yazılmıştır mesajımız. Sağında, solunda, arkasında kimse bir şey aramasın. İçi tamamen iyi duygularla doludur. İyi duygular kazanır, iyilik kazanır. Biz bu memleketteki bütün kötü duyguları def etmek istiyoruz" yanıtını verdi.

Buldan: Türkiye'nin bu tür manzaralara ihtiyacı var

Törene katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise "Eleştiri yapanlara en güzel cevabımız bugün tekrar bir araya gelmemiz oldu" dedi.

"Türkiye'nin bu tür manzaralara ihtiyacı var" diyen Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü: