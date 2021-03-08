Rasim Öztekin hayatını kaybetti: Ortaoyuncular'dan beyaz perdeye canlandırdığı karakterleri sevdiren bir aktör

Kaynak, InSTAGRAM

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizinin ardından 8 Mart'ta hayatını kaybetti.

Rasim Öztekin, pazar günü öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşmış, 62 yaşındaki usta oyuncunun kalp krizi geçirdiği açıklanmıştı.

Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü.

Öztekin'in kaldırıldığı İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları, pazartesi günü yaptığı açıklamada ünlü oyuncunun hayati tehlikesinin bulunduğunu ve durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklamıştı.

Pazartesi akşam saatlerinde ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Öztekin'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Koca açıklamasında, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun" dedi.

"Güle güle Bob Marley Faruk"

Öztekin'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasetçilerden ve ünlü isimlerden başsağlığı mesajları geldi.

Oyuncu ve yazar Can Yılmaz, "Beraber çalışma şansı bulduğumuz, Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncusu abimiz, Rasim Öztekin maalesef vefat etti. Kendisini tiyatro sahnesinde izlemiş şanslılardanım. Rasim abimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim. Güle güle Bob Marley Faruk" diye yazdı.

Öztekin'in son olarak yer aldığı Seksenler dizisi ise attığı tweette, "Hepimizin Fehmi babası, usta tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin vefat etmiştir. Tüm sevenlerinin başı sağolsun" cümlelerine yer verdi.

Oyuncu Mert Fırat ise "Oynadığı her rolu kendine yakıştıran, karakterin sözünü kendi sözü yapan canım usta bir tek ölümü kendine yakıştıramadın. Gözümüz yaşlı, kalbimiz yaptıklarınla dolu, naif gülüşünü ve bir de külliyatı miras bıraktın bize... #RasimÖztekin Mekanın cennet olsun..." mesajına yer verdi.

Sıkı Galatasaray taraftarı olan Öztekin için Galatasaray Futbol Kulübü ise, "Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından, kulübümüzün 8385 numaralı Divan Kurulu Üyesi Rasim Öztekin'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız" diyerek bir başsağlığı mesajı yayımladı.

1980'de Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğuna katıldı

Rasim Öztekin, 1959 yılında İstanbul'da doğdu.

Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdi.

Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro' da amatör çalışmalarla edindi.

Kasım 1980'de Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı.

1980-1992 yılları arasında Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul'u Satıyorum, başta olmak üzere Ortaoyuncular Tiyatrosu'nun tüm oyunlarında rol aldı.

"Konservatuarlarım" diye nitelendirdiği Ferhan Şensoy, Münir Özkul, Erol Günaydın, Tuncel Kurtiz, Zeliha Berksoy gibi Türk tiyatrosunun önemli isimleriyle aynı sahneyi paylaştı.

Kavuğu Şevket Çoruh'a devretmişti

2016 yılında geleneksel Türk tiyatrosunun simgesi olan kavuk, Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle Ferhan Şensoy tarafından Rasim Öztekin'e devredildi.

Böylelikle Rasim Öztekin, kavuğun beşinci sahibi oldu.

Öztekin kavuğu geçen yıl Şevket Çoruh'a devretmişti.

Tiyatronun yanı sıra pek çok sinema ve dizi film projesinde de rol alan Öztekin, TRT'ye program metin yazarlığı da yaptı.

Ayrıca Akşam ve Star gazetelerinde köşe yazarlığı da yaptı.

"Kendimi teatral nadasa aldım"

Öztekin, Ocak 2009'da geçirdiği rahatsızlıkdan dolayı tiyatrodan ayrıldı.

"Kendimi teatral nadasa aldım" diyen Öztekin, bugüne kadar en az yirmi sekiz tiyatro oyunu ve on sekiz filmde rol aldı.

Öztekin, Altan Erbulak, İsmail Dümbüllü ve Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nin de sahibiydi.

Rasim Öztekin'in ilk evliliğinden 1987 doğumlu Pelin Öztekin adında bir kızı var.

Pelin Öztekin, BKM Mutfak oyuncularından biri.