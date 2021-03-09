Selim Arda Ermut kimdir, Türkiye Varlık Fonu'nun portföyünde hangi şirketler var?

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Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Dönmez görevden alındı, yerine Selim Arda Ermut atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

TVF; Ağustos 2016'da çıkarılan bir yasa ile kurulmuş, Türkiye'de kamuya ait çok sayıda büyük şirket Şubat 2017'de fona devredilmiş, fon 12 Eylül 2018'de Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmıştı.

TVF; 8 farklı sektörden 23 şirket, 2 lisans ve taşınmazlardan oluşan varlık portföyüne sahip. Portföyündeki şirketler; Ziraat Bankası, HalkBank, Vakıfbank, Borsa İstanbul, kamu sigorta şirketlerinin birleşmesi sonucu oluşan Türkiye Sigorta ile Türkiye Hayat Emeklilik, Türk Hava Yolları, PTT, İzmir Alsancak Limanı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Botaş, Türkiye Petrolleri, TVF Enerji, TVF Rafineri ve Petrokimya, Turkcell, Türksat, Türk Telekom, Çaykur, Kayseri Şeker, Nakit Karşılığı Şans Oyunları Lisansı, At Yarışı Düzenleme ve Bahis Kabul Etme Lisansı, Eti Maden ve TVF Maden.

İstanbul Finans Merkezi projesine de yatırım yapan TVF'nin portföyünde Türkiye genelinde 46 adet taşınmaz bulunuyor.

TVF son olarak Platform AŞ'ye ortak oldu ve Türkiye'nin cari dengesine katkıda bulunacak enerji yatırımlarını önceliklendirme hedefiyle yeni şirketler kurdu.

30 Ocak'ta, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası sonrası boşalan Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Erişah Arıcan atanmış, 1 Şubat'ta Fon'un logosu yenilenmişti.

Yönetim Kurulu Başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı TVF'nin yönetim kurulundaki diğer isimler ise; Erişah Arıcan, Hüseyin Aydın, Burak Dağlıoğlu, Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ve Fuat Tosyalı.

Salim Arda Ermut kimdir?

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürlüğü görevine atanan Salim Arda Ermut ise 1980 yılında Karaman'da doğdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşı olan Ermut, lisans eğitimini 2004'te Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. 2005 yılında İstanbul'da Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği görevine atandı.

Kariyerine Başbakanlık bünyesinde kurulan Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nda devam eden Salim Arda Ermut, 2007'de Uzman Yardımcısı oldu. Zamanla kurumda önce Daire Başkanlığı görevine, 2015 yılında da Başkanlığa atandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sürecinde Yatırım Ofisi'nin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde konumlandırılmasına yönelik çalışmaları yürüttü ve 2018 yılında Ofis Başkanlığına getirildi.

Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı görevini Şubat 2020'de yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu'na bıraktı.

Eylül 2018'den bu yana Türkiye Devlet Varlık Fonu'nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam eden Ermut, bu görevinden Kasım 2020'de ayrılmıştı.