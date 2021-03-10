8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan '18 kişi hakkında' gözaltı kararı alındı

Kaynak, Reuters

İstanbul'da 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan bazı kadınların gözaltına alındıkları bildirildi.

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü hesabından Twitter'dan yapılan açıklamada, "Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan kimi arkadaşlarımız bu gece evlerine gidilerek gözaltına alındı" denildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, 12 kadının şu an gözaltında olduğunu, toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararının çıkarıldığını duyurdu.

Çağdaş Hukukçular Derneği ile Feminist Avukatlar hesaplarından yapılan açıklamalarda, gözaltına alınanlara 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasının yöneltildiği belirtildi.

Üniversiteli Kadın Kolektifi de, polisin ifadesine göre, gerekçenin 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nde atılan, "Zıpla, Zıpla, Zıplamayan Tayyip" sloganı olduğunu yazdı.

BBC Türkçe henüz bağımsız olarak, kaç kadının gözaltına alındığını ve gözaltı gerekçesini teyit edemedi.

Kaynak, Reuters

Twitter'da "#8Martadokunma" etiketiyle gözaltılara tepki gösteriliyor.

Gözaltıların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklamasından bir hafta sonra gerçekleşmesi tepkilerin nedenlerinden biri.