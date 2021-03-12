Mısır-Türkiye ilişkileri - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan açıklama: Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Mısır arasında istihbarat ve dışişleri bakanlıkları düzeyinde temasların ön koşulsuz olarak başladığını açıkladı.

Anadolu Ajansı ve TRT muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "Bir günde hiçbir şey olmamış gibi hareket etmek o kadar kolay olmuyor" ifadelerini kullandı:

"Herhangi bir ön koşul Mısırlılardan gelmedi. Bizden de herhangi bir ön koşul şu anda gitmedi. Ama yıllarca bağlar kopuk olunca bir günde hiçbir şey olmamış gibi hareket etmek de o kadar kolay olmuyor. Yavaş yavaş görüşerek, bir yol haritası belirleyerek ve o konularda adım atarak oluşuyor. Yıllardır ister istemez bu kadar kopukluk olunca bir güven eksikliği de oluyor. Bu normal, iki tarafta da olabilir. O nedenle belli bir strateji, yol haritası çerçevesinde görüşmeler oluyor, devam ediyor. Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı."

'Suudi Arabistan ve BAE olumlu adım atarsa biz de olumlu adım atarız'

Çavuşoğlu, "Son zamanlarda Abu Dabi'den daha olumlu mesajlar görüyoruz. Türkiye'ye yönelik olumsuz kampanyaların azaldığını görüyoruz. Bizim zaten onlarla hiçbir derdimiz yok ama onların bize yönelik olumsuz tutumları vardı ama daha ılımlı görüyoruz şu anda." dedi.

Türkiye'nin Suudi Arabistan'la da "ikili hiçbir probleminin olmadığını" belirten Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak da "Adalet arayışıydı, biz hiçbir zaman Suudi Arabistan yönetimini de suçlamadık" dedi:

"Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan'la arada yazışıyoruz. Suudi Arabistan'la da ilişkilerimizin düzelmemesi için hiçbir sebep yok bize göre. Onlar olumlu adım atarsa biz de olumlu adım atarız. Aynı şey BAE için de geçerli."

Doha'daki Suriye toplantısı 'Astana'ya alternatif değil'

Doha'da düzenlenen Suriye konulu Katar-Türkiye-Rusya toplantısının bir sonrakinin Türkiye'ye yapılacağını belirten Çavuşoğlu, "Bu çalışma, Cenevre sürecine ya da İran'ın da içinde olduğu Astana sürecine ya da başka süreçlere, başka formattaki toplantılara alternatif değil, tamamlayıcı. Üç ülke olarak birlikte yapabileceğimiz şeyler var sahada, onun için bir araya geldik." dedi.

Çavuşoğlu, ABD'nin, Afganistan barış anlaşmasının sonuçlandırılması için Türkiye'nin bir toplantıya ev sahipliği yapması yönündeki önerisiyle ilgili de konuştu:

"Hem Taliban, hem müzakere heyeti, yani hükümet tarafı da böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmamızı daha önce bizden istemişlerdi. Tabii, bu toplantıyı tek başımıza yapmayacağız. Burada da Katar sürecine alternatif bir toplantı değil, orayı destekleyici bir toplantı. Kardeş Katar'la da koordinasyon içinde bunu yapacağız, Türkiye'de yapacağız ama bu toplantı sadece bir otel ver, oda ver olmayacak. Amacımız ne? Taliban'la hükümet arasında başlayan müzakerenin sonuç odaklı olarak devam etmesi."

Çavuşoğlu, toplantının Nisan ayında İstanbul'da yapılmasının planlandığını söyledi.

S-400'ler için Girit modeli konuşuldu mu?

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD'nin yeni başkanı Joe Biden arasında beklenen telefon görüşmesi için de "Onlar adına şu tarihte, bu tarihte olacak diye bir şey söylemem doğru olmaz ama uygun bir zamanda bu görüşmenin gerçekleşeceğini görüyoruz." dedi.

"S-400 krizinin aşılmasına ilişkin 'Girit modeli' önerisini ABD tarafının nasıl karşıladığına ilişkin bir yansıma var mı?" sorusuna Çavuşoğlu, "Biz herhangi bir modeli Amerikalılarla hiç konuşmadık. Model üzerinde hiç konuşmadık. Sadece S-400, YPG/PKK meselesi, tüm meseleler. Öbür konular... Oturup hepsini konuşalım bir çözüm konusunda neler yapabileceğimizi değerlendirelim dedik. Telefonda bu tür meseleleri (konuşmak) doğru olmaz." yanıtını verdi.

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'Kıbrıs müzakereleri başlarsa AB yine gözlemci olacak'

Çavuşoğlu, AB'nin Kıbrıs görüşmelerine katılmak istemesine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Müzakerelerde AB bir taraf değil, olmamalı da. Neden? Çünkü Rum kesimi AB üyesi. Haksız bir şekilde anlaşmalara ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde üye oldu. AB de bugüne kadar tamamen Rum tarafını tuttu ve Türk tarafının haklarını, Türk tarafını yok saydı. Yani sembolik görüşmeler oldu ama, yok saydı."

AB'nin müzakerelerin bir parçası olmasının söz konusu olmadığını belirten Çavuşoğlu, görüşmelerin zaten Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında yürütüldüğünü, AB'nin daha önceki toplantılara gözlemci olarak katıldığını hatırlattı.

Kıbrıs için BM öncülüğünde Cenevre'de tarafların ve garantör ülkeler olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılımıyla Nisan ayında Cenevre'de bir toplantı düzenlenecek.