MSB: Cerablus ve El Bab'a füze saldırısı düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve El Bab'taki iki noktaya füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırıların durdurulması için Rusya'ya bildirimde bulunulduğu" belirtildi.

Saldırıların olduğu bölgelerde, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafinerilerinin yer aldığı, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Suriye'de rejim kontrolünde bulunan Kuveyris Havaalanı'ndan çok namlulu roketatar sistemi ve balistik füzelerle Cerablus ve Bab'daki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarının hedef alındığı ve sivil yaralıların bulunduğu" ifade edildi.