Suudi Arabistan jetleri Yunanistan'la ortak tatbikat için Girit'te

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Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Fransa, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Suudi Arabistan'la da ortak tatbikat yapmaya hazırlanıyor. Bunun için Suudi Arabistan'a ait altı savaş uçağı, Girit Adası'ndaki Souda Askeri Üssü'ne konuşlandı.

Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait altı adet F-15C tipi savaş uçağı, Cumartesi günü Girit Adası'nda bulunan Souda Askeri Üssü'nde konuşlandı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, 16 Mart'ta başlayacak olan tatbikatın yaklaşık iki hafta süreceği; hava üstünlüğü tatbikatı ve kara ve denizdeki hedeflerin vurulması eğitimi yapılacağı ifade edildi ve iki ülke arasındaki askeri işbirliğine vurgu yapıldı:

"Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı uzun vadeli olarak, Girit Adası'nın stratejik öneminin artırılmasını; bölgeyle ilgilenen ve bunu uygulamaya koymayı arzu eden müttefik ve dost ülkelerle işbirliği için bir cazibe merkezi haline getirilmesini planlamaktadır."

Suudi Arabistan'ın Atina Büyükelçisi Saad Alammar da uçakların üsse konuşlandığı gün Ada'yı ziyaret etti.

Aynı gün Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros da Twitter hesabından "Suudi F-15'leri Girit'in kalesine geldi. Şahin Gözü [Falcon Eye] tatbikatı Doğu Akdeniz'de başlıyor. Bölgede barış ve istikrar için birlikte çalışıyoruz" paylaşımı yaptı.

Suudi F-15'ler, ortak tatbikatı Yunan F-16'larla yapacak.

Yunan basını, Atina'dan bir heyetin Nisan ayında riyad'a bir ziyaret düzenleyeceği, bu ziyarette iki ülke arasında hava savunma işbirliğinin geliştirilmesinin gündemde olacağı haberleri de yer aldı.

Tatbikat yapılacağı geçen hafta duyurulduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iki ülke arasındaki bu yakın askeri işbirliğine tepki göstermişti. Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Suudi Arabistan'ın Yunanistan'la ortak tatbikatını da Suudi Arabistan yetkilileriyle ayrıca görüşeceğiz ki bu böyle olmamalıydı, olmamalıdır diye düşünüyoruz" demişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Pazartesi günü "Tatbikatları bir tehdit unsuru olarak devamlı zikrediyorlar. Bunlarla bir yere varmalarının mümkün olmadığını, bunların Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında hiçbir kıymet-i harbiyesi olmadığını görmeleri, bilmeleri lazım. Bizim temennimiz Yunan komşularımızın uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmelerinin hem bölge hem kendileri hem de Yunan halkının refahı için önemli olduğunu değerlendiriyoruz." açıklaması yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de geçen yıl Ağustos ayında, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde, iki haftalık süre için Souda Üssü'ne altı adet F-16 savaş uçağı konuşlandırmıştı.

Aynı dönem Yunanistan, Mısır'la deniz yetki alanları anlaşması da imzalamıştı. Türkiye, bu anlaşmaya kendi kıta sahanlığını ihlâl ettiği gerekçesiyle tepki gösteriş ve gerilim tırmanmıştı.

Suudi Arabistan'ın Yunanistan'la ortak tatbikatı da, Türkiye'den üst düzeyde Mısır'la diplomatik temasın yeniden başladığı ve ilişkilerin normalleştirilmesi için adım atıldığına dair açıklamaların yapıldığı bir döneme denk geliyor.

Mısır'da 2013'te darbeyle gelen Ankara'nın diplomatik ilişki seviyesinin düşürüldüğü Abdülfettah Sisi yönetiminin en büyük destekçileri de BAE ve Suudi Arabistan.

Yunanistan, Mısır, Kıbrıs ve İsrail arasında Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarında sondaj ve sismik araştırması yapılması üzerine işbirliği yapılıyor.

Kaynak, DHA

İsrail'den Yunanistan, Fransa ve Kıbrıs'la ortak tatbikat açıklaması

Suudi Arabistan jetleri Girit Adası'na giderken İsrail'den de Doğu Akdeniz'de yürüttüğü Noble Dina isimli tatbikata ilk kez Fransa ve Kıbrıs'ın da katıldığı açıklaması geldi.

7-12 Mart arasında Kıbrıs adasının batısında yapılan ortak tatbikata Yunanistan ve ilk kez Kıbrıs ile Fransa da denizaltı ve savaş gemileriyle katıldığı tatbikatta "savaşı simüle eden bir senaryo" uygulandı.

Yunanistan, Fransız yapımı 12 'si kullanılmış 18 Rafale tipi savaş uçağının satın alınması için de Fransa'yla anlaşmıştı.

Anlaşmaya göre 6 yeni Rafale uçağı 2022'de, kalan 6 adet kullanılmış Rafale ise 2023'te teslim edilecek. Yunanistan, Fransa'dan dört adet fırkateyn de almayı planlıyor.

Atina, 24 adet F-35 savaş uçağı satın almak üzere Kasım ayında ABD'ye niyet mektubu da göndermişti.

Türkiye'den İsrail, Yunanistan ve AB'ye nota

Arka arkaya gelen ortak tatbikat açıklamalarının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs arasında elektrik bağlantısı kurulmasını öngören, mutabakat muhtırası imzalanan Avrupa Birliği (AB) destekli "EuroAsia Enterkonnektörü" projesinin güzergahının Türkiye'nin karasularından geçmesi nedeniyle İsrail ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçilikleri ile AB Türkiye Delegasyon Başkanlıklarına nota verdi.