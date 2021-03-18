Merkez Bankası faiz kararı: Politika faizi beklentilerin üzerinde 200 baz puan artırıldı
Merkez Bankası politika faizi olan 1 haftalık repo faizini 200 baz puan artırdı, yüzde 17'den yüzde 19'a çıkardı.
Reuters haber ajansının anketinde 100 baz puanlık faiz artırımı bekleniyordu.
Merkez Bankası'nın beklenti üzerinde gelen faiz artırımı ile ilgili yaptığı açıklamada bozulan enflasyon beklentilerine vurgu yapıldı ve "İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir" dendi.
Açıklamada ayrıca son dönemde kredi büyümesindeki yükseliş eğiliminin ve ithal malların maliyetindeki artışın da enflasyon üzerinde olumsuz etki yarattığına dikkat çekildi.
Merkez Bankası yapılan 200 baz puanlık faiz artırımını 'güçlü' olarak niteledi ve önden yüklemeli davranıldığını ifade etti.
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