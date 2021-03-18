Merkez Bankası faiz kararı: Politika faizi beklentilerin üzerinde 200 baz puan artırıldı

Merkez Bankası'nın beklenti üzerinde gelen faiz artırımı ile ilgili yaptığı açıklamada bozulan enflasyon beklentilerine vurgu yapıldı ve "İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir" dendi.