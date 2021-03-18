Covid aşısı: Türkiye mevcut hızla devam ederse aşılamayı ne zaman tamamlayabilir?

  • Fundanur Öztürk
  • Ankara
Türkiye aşı

Kaynak, Getty Images

Türkiye'de koronavirüse karşı yaygın aşılamanın sürdüğü son iki ay içerisinde, bugün itibariyle toplam 12 milyon 671 bin doz aşı yapıldı. Şu ana dek 8 milyon kişi birinci doz aşısını olurken, bu kişilerin 3,5 milyonluk bölümü ikinci doz aşılarını olmayı bekliyor.

Uzmanlara göre, Türkiye'de toplum bağışıklığının kazanılması için en az 60 milyon kişinin aşı olması gerekiyor. Peki, Türkiye bu hızla giderse aşılamayı ne zaman tamamlayabilecek?

BBC Türkçe'ye konuşan sağlıkçılar, Türkiye'nin son iki aydaki mevcut aşılama hızına göre 60 milyon vatandaşa 120 milyon doz aşı uygulamanın günde ortalama 500.000 doz aşılamanın yapılması durumunda 7-8 ay süreceğini ifade ediyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu üyesi Dr. Emrah Kırımlı, yaygın aşılamanın başladığı 11 Ocak'tan bu yana yaklaşık 12 buçuk milyon doz aşı yapıldığı düşünüldüğünde, günlük ortalamanın 200 bin doz civarında seyrettiğini belirtiyor. Kırımlı'ya göre bu rakam, Türkiye'nin gerçek aşılama kapasitesinin oldukça altında kalıyor.

Küresel aşılama

15-19 Şubat arasında günde 400-600 bin doz arası aşı yapılarak beş günde toplam 2 milyon doza ulaşıldığını söyleyen Kırımlı, Türkiye'nin günlük 500 bin doz aşılama yapma kapasitesi bulunduğunu ifade ediyor.

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Dolayısıyla Türkiye'nin elinde yeterli miktarda aşı bulunması halinde günde 500 bin doz aşı ile, 120 milyon doza 240 günde ulaşılabileceğini söylüyor:

"Yani en iyi şartlar altında bile 120 milyon dozluk aşılamayı tamamlamamız 7-8 ay sürecek. Sağlık Bakanı günde 1.5 milyon kişiyi aşılarız dedi ama gerçek hayatta böyle olmadı. Aşılamanın başladığı 11 Ocak'tan bugüne dek, günde ortalama 200 bin kişi aşılayabilmişiz. Bu şekilde giderse aylar, hatta yıllar sürecek gibi duruyor. Elimizde aşı olsa toplu aşı merkezleri kurulabilir ancak o da var mı yok mu bilmiyoruz."

Mevcut hız olan günde ortalama 200 bin aşı ile devam edilmesi durumunda ise 60 milyon kişinin her iki dozu da alarak aşılanması, 2022 yılı sonunu bulabilir.

'Aşılama süreci uzarsa yeni varyantlar ortaya çıkabilir'

BBC Türkçe'ye konuşan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Necmettin Ünal aşılamada esas sıkıntının sağlık sisteminin aşılama kapasitesinden değil, aşı temininde yaşanan sorunlardan kaynaklandığını belirtiyor.

Ünal'a göre gerekli aşılama hızla gerçekleştirilip toplum bağışıklığı kazanılmadığı takdirde, virüsün mutasyona uğrayıp yeni varyantlar oluşturma olasılığı bulunuyor:

"Şu ana dek Türkiye'de koronavirüsün üç yeni varyantı tespit edildi. Bunların dışında çeşitli varyantlar var ama hâkim duruma gelebilmiş değiller. Vaka sayılarının yüksek devam etmesi ve aşılamanın kısa sürede tamamlanamaması durumunda, her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de kendisine özgü varyantların gelişmesi bir olasılık."

Ünal bu riski önlemenin iki yolu olduğunu ifade ediyor:

  • Çok hızlı aşı yaparsınız ve virüsün yayılmasına izin vermediğiniz için varyantların ortaya çıkmasına engel olursunuz.
  • Herkesi evine kapatırsınız, hastalık yayılamaz ve varyant oluşma olasılığı azalır.

Ünal "Bizim bulunduğumuz noktada her ikisine de ulaşamamış durumdayız" tespitini yapıyor ve mevcut aşıların yeni varyantlara karşı ne kadar etkili olacağının ise varyantın niteliğine ya da mutasyonun gerçekleştiği yerlere bağlı olarak değişeceğini ifade ediyor.

Ünal'a göre Türkiye aşı temininde zorlanan tek ülke olmadığı gibi, aşılama açısından dünya sıralamasında 'görece' iyi bir konumda yer alıyor:

"Türkiye'de yapılan aşı dozu açısından dünyadaki ilk on ülkeden biriyiz. Bu açıdan hiç fena bir konumda değil. Ancak nüfusa göre aşıladığımız kişi sayısı oranına baktığımızda çok düşük bir yüzdede kalıyoruz. Yani aşılamamız yetersiz ama diğer yandan, aşı teminindeki problem sadece bize özgü bir problem değil."

Küresel aşılama

Haritayı kaydır
Dünya
5,1
 400.216.092
ABD
33,8
 113.037.627
Çin
4,5
 65.261.537
Hindistan
2,7
 37.143.255
Büyük Britanya
40,5
 27.032.671
Brezilya
6,0
 12.682.290
Türkiye
14,4
 12.142.245
Almanya
11,8
 9.853.966
İsrail
110,5
 9.560.280
Rusya
5,4
 7.818.009
Şili
40,7
 7.779.529
Fransa
11,2
 7.552.120
İtalya
11,9
 7.204.358
Birleşik Arap Emirlikleri
69,1
 6.830.369
Endonezya
2,4
 6.581.388
Fas
17,2
 6.360.732
İspanya
12,5
 5.857.085
Meksika
3,7
 4.737.622
Polonya
12,2
 4.605.929
Bangladeş
2,8
 4.580.391
Kanada
9,0
 3.409.996
Arjantin
5,9
 2.668.103
Suudi Arabistan
7,4
 2.577.630
Romanya
11,8
 2.270.124
Sırbistan
30,5
 2.077.197
Hollanda
11,0
 1.887.726
Macaristan
19,3
 1.863.621
Yunanistan
12,9
 1.345.735
Belçika
10,6
 1.233.120
İsveç
12,1
 1.223.422
Portekiz
11,8
 1.200.691
Çek Cumhuriyeti
10,9
 1.168.025
Avusturya
12,3
 1.109.315
İsviçre
12,7
 1.097.977
Kolombiya
1,9
 976.137
Danimarka
15,1
 873.894
Sri Lanka
3,8
 806.449
Singapur
13,5
 792.423
Finlandiya
13,1
 723.154
Norveç
13,1
 709.159
Slovakya
12,4
 678.316
Dominik Cumhuriyeti
6,2
 675.000
Güney Kore
1,3
 641.331
İrlanda
12,5
 617.050
Bahreyn
35,1
 597.446
Peru
1,7
 549.416
Katar
17,7
 510.000
Azerbaycan
4,5
 453.586
Japonya
0,3
 437.485
Nepal
1,4
 402.264
Birmanya
0,7
 380.000
Litvanya
13,6
 371.136
Kuveyt
8,4
 360.000
Bulgaristan
5,0
 350.702
Pakistan
0,2
 350.000
Malezya
1,1
 346.508
Ruanda
2,5
 317.708
Hırvatistan
7,3
 300.956
Gana
1,0
 300.000
Panama
6,2
 266.298
Slovenya
12,6
 262.121
Kostarika
4,9
 248.082
Ürdün
2,4
 241.868
Uruguay
6,4
 223.265
Filipinler
0,2
 215.997
Maldivler
39,4
 212.711
Avustralya
0,8
 203.557
Estonya
15,0
 199.394
Kamboçya
1,0
 170.659
Güney Afrika
0,3
 168.413
Bolivya
1,3
 150.593
Kıbrıs
16,9
 148.299
Senegal
0,9
 144.207
Ekvador
0,8
 141.191
Moğolistan
4,3
 139.636
Malta
29,6
 130.861
Lübnan
1,8
 120.890
Uman
2,2
 109.844
Letonya
5,4
 101.344
Seyşel Adaları
91,0
 89.509
Kazakistan
0,5
 87.902
Ukrayna
0,2
 81.756
Cezayir
0,2
 75.000
Lüksemburg
10,2
 64.068
Tayland
0,077
 53.842
Barbados
18,5
 53.129
İzlanda
14,7
 50.297
Cebelitarık
146,4
 49.328
Guatemala
0,3
 48.130
Laos
0,6
 40.732
Zimbabve
0,3
 39.607
El Salvador
0,6
 36.000
Cayman Adaları
54,8
 35.984
Arnavutluk
1,2
 33.369
Man Adası
39,2
 33.335
Bermuda
48,9
 30.481
Belarus
0,3
 30.000
Guernsey
43,8
 29.383
Yeni Zelanda
0,6
 27.000
Antigua ve Barbuda
24,7
 24.164
Vietnam
0,025
 24.054
Kenya
0,037
 20.000
Fildişi Sahili
0,066
 17.448
Santa Lucia
9,5
 17.389
Moldova
0,4
 16.131
Monaco
39,8
 15.612
Paraguay
0,2
 12.820
Venezuela
0,043
 12.194
Jamaika
0,4
 12.099
Belize
2,8
 10.972
İran
0,012
 10.000
Faroe Adaları
18,8
 9.170
Afganistan
0,021
 8.200
Nijerya
0,004
 8.000
Dominik
10,0
 7.202
Honduras
0,072
 7.100
Saint Kitts ve Nevis
13,0
 6.903
Turks ve Caicos Adaları
16,6
 6.433
Angola
0,019
 6.169
San Marino
17,9
 6.087
Karadağ
0,9
 5.730
Malavi
0,028
 5.417
Grönland
9,0
 5.130
Anguilla
33,3
 5.000
Andorra
6,4
 4.914
Uganda
0,010
 4.684
Mauritius
0,3
 3.843
Liechtenstein
9,9
 3.776
Santa Helena
51,2
 3.107
Granada
2,7
 3.000
Tunus
0,022
 2.555
Guyana
0,2
 1.852
Falkland Adaları
49,7
 1.732
Mısır
0,001
 1.315
Montserrat
18,6
 932
Trinidad ve Tobago
0,031
 440
Bahamalar
0
 0
Benin
0
 0
Bhutan
0
 0
Bosna-Hersek
0
 0
Botsvana
0
 0
Britanya Hint Okyanusu Toprakları
0
 0
Brunei Sultanlığı
0
 0
Burkina Faso
0
 0
Burundi
0
 0
Çad
0
 0
Cape Verde
0
 0
Cibuti
0
 0
Comor Adaları
0
 0
Cook Adaları
0
 0
Doğu Timor
0
 0
Ekvator Ginesi
0
 0
Eritre
0
 0
Ermenistan
0
 0
Esvatini
0
 0
Etiyopya
0
 0
Fiji
0
 0
Filistin toprakları
0
 0
Gabon
0
 0
Gambiya
0
 0
Gine
0
 0
Gine-Bissau
0
 0
Güney Georgia ve Sandviç Adaları
0
 0
Güney Sudan
0
 0
Gürcistan
0
 0
Haiti
0
 0
İngiliz Virgin Adaları
0
 0
Irak
0
 0
Kamerun
0
 0
Kiribati
0
 0
Kırgızistan
0
 0
Kongo
0
 0
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
0
 0
Kosova
0
 0
Küba
0
 0
Kuzey Kore
0
 0
Kuzey Makedonya
0
 0
Lesotho
0
 0
Liberya
0
 0
Libya
0
 0
Madagskar
0
 0
Mali
0
 0
Moritanya
0
 0
Mozambik
0
 0
Namibya
0
 0
Nauru
0
 0
Nijer
0
 0
Nikaragua
0
 0
Niue
0
 0
Orta Afrika Cumhuriyeti
0
 0
Özbekistan
0
 0
Papua Yeni Gine
0
 0
Pitcairn Adaları
0
 0
Samoa
0
 0
Sao Tome ve Principe
0
 0
Sierra Leone
0
 0
Solomon Adaları
0
 0
Somali
0
 0
St Vincent ve Granada
0
 0
Sudan
0
 0
Surinam
0
 0
Suriye
0
 0
Tacikistan
0
 0
Tanzanya
0
 0
Tayvan
0
 0
Togo
0
 0
Tokelau
0
 0
Tongo
0
 0
Türkmenistan
0
 0
Tuvalu
0
 0
Vanuatu
0
 0
Vatikan
0
 0
Yemen
0
 0
Zambia
0
 0

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Bu veriler düzenli olarak güncelleniyor ama her bir ülkenin en son toplam aşılama sayısını yansıtmayabilir. Toplam aşılama, aşılanan insan sayısını değil, verilen doz sayısını yansıtıyor. Dolayısıyla, her 100 kişi başına 100 dozdan fazla olması mümkün.

Kaynak: Our World in Data, gov.uk paneli

Son güncelleme: 18 Mart 2021 12:43 GMT+3

Türkiye aşılamada nasıl bir yol izledi?

Türkiye'de kitlesel aşılama programı 14 Ocak'ta sağlık çalışanları ve 65 yaşının üstündeki vatandaşlarla başladı.

Türkiye'nin aşı tedarikiyle hükümet yetkililerinin çeşitli zamanlarda yaptığı birbirinden farklı açıklamalar, yeterli aşının bulunmadığı konusunda tartışmalara sebep oldu.

Hükümet, aşı politikasının planlandığı gibi gittiğini söylüyor.

Türkiye'ye kaç doz aşı ulaştı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım 2020'de Sinovac şirketiyle 50 milyon doz Coronavac aşısı için anlaşma imzalandığını duyurdu.

3 milyon dozluk ilk teslimat 30 Aralık 2020'de ulaştı. 25 Ocak'ta 6.5 milyon doz, 29 Ocak'ta ise 3.5 milyon doz CoronaVac aşısı daha geldi.

Bu teslimat, Türkiye'ye aşı geldiğinin duyurulduğu son resmi açıklamaydı.

Bakan Koca, Türkiye'nin artık aşı teslimatlarıyla ilgili duyuru gerçekleştirmeyeceğini ve bu sürecin küresel bir savaşa dönüştüğünü aktarmıştı.

Koca'nın 10 Şubat'ta yaptığı açıklamasında, şu ana kadar Türkiye'ye toplam 15 milyon doz aşının ulaştığı ve yaklaşık 130 milyon aşı için gerekli anlaşmaların tamamlandığı belirtildi.

Kaynak, Getty Images

25 Şubat'ta Koca, Türkiye'nin Mayıs sonuna kadar 105 milyon Covid-19 aşısı edinip tamamını kullanarak 52.5 milyon kişinin o tarihe kadar aşılanacağını söylemişti.

Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı 11 Mart 2020'nin üzerinden tam bir yıl geçmesinin ardından ise, eğer Türkiye planlandığı gibi sonbahardan önce 50 milyon kişiyi aşılayabilirse, pandeminin artık insanlar üzerinde ağır bir yük olmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir" dedi:

"Aşı konusunda, şu anda bizim Çin ile anlaşmamız var. Oradan aldığımız ve alacağımız aşılar devam ediyor. Bu arada Almanya ile olan anlaşmamız da devam ediyor. Fakat yine Rusya ile bir anlaşmamız var. Rusya ile olan anlaşma da görüşmelerimiz bakanlıklarımız arasında devam ediyor. Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir. Mutabık kalırsak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz."

Türkiye'nin Çin'den 50 milyon doz aşı daha alıp almadığını belirsizliğini koruyor.

Türkiye'de hali hazırda devam eden 17 yerli aşı çalışması bulunuyor.

Sağlık uzmanları Türkiye'nin birden fazla aşı temin etmesi gerektiğine ve aşılama oranının artırılması gerektiğine işaret ediyor.