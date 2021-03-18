Covid aşısı: Türkiye mevcut hızla devam ederse aşılamayı ne zaman tamamlayabilir?

Fundanur Öztürk

Ankara

12 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Türkiye'de koronavirüse karşı yaygın aşılamanın sürdüğü son iki ay içerisinde, bugün itibariyle toplam 12 milyon 671 bin doz aşı yapıldı. Şu ana dek 8 milyon kişi birinci doz aşısını olurken, bu kişilerin 3,5 milyonluk bölümü ikinci doz aşılarını olmayı bekliyor.

Uzmanlara göre, Türkiye'de toplum bağışıklığının kazanılması için en az 60 milyon kişinin aşı olması gerekiyor. Peki, Türkiye bu hızla giderse aşılamayı ne zaman tamamlayabilecek?

BBC Türkçe'ye konuşan sağlıkçılar, Türkiye'nin son iki aydaki mevcut aşılama hızına göre 60 milyon vatandaşa 120 milyon doz aşı uygulamanın günde ortalama 500.000 doz aşılamanın yapılması durumunda 7-8 ay süreceğini ifade ediyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu üyesi Dr. Emrah Kırımlı, yaygın aşılamanın başladığı 11 Ocak'tan bu yana yaklaşık 12 buçuk milyon doz aşı yapıldığı düşünüldüğünde, günlük ortalamanın 200 bin doz civarında seyrettiğini belirtiyor. Kırımlı'ya göre bu rakam, Türkiye'nin gerçek aşılama kapasitesinin oldukça altında kalıyor.

Küresel aşılama Asset 2 İnteraktif haritayı görmek için internet tarayınızı güncelleyin. Aşılamanın ilerlemesini görmek için aşağıya bir ülke ya da bölge adı girin Aşılama tarihi yok. Bazı durumlarda aşı programının başlatıldığı duyuruyusla, yapılan dozlara ait verilerin gelişi arasında gecikme olabiliyor.

15-19 Şubat arasında günde 400-600 bin doz arası aşı yapılarak beş günde toplam 2 milyon doza ulaşıldığını söyleyen Kırımlı, Türkiye'nin günlük 500 bin doz aşılama yapma kapasitesi bulunduğunu ifade ediyor.

Dolayısıyla Türkiye'nin elinde yeterli miktarda aşı bulunması halinde günde 500 bin doz aşı ile, 120 milyon doza 240 günde ulaşılabileceğini söylüyor:

"Yani en iyi şartlar altında bile 120 milyon dozluk aşılamayı tamamlamamız 7-8 ay sürecek. Sağlık Bakanı günde 1.5 milyon kişiyi aşılarız dedi ama gerçek hayatta böyle olmadı. Aşılamanın başladığı 11 Ocak'tan bugüne dek, günde ortalama 200 bin kişi aşılayabilmişiz. Bu şekilde giderse aylar, hatta yıllar sürecek gibi duruyor. Elimizde aşı olsa toplu aşı merkezleri kurulabilir ancak o da var mı yok mu bilmiyoruz."

Mevcut hız olan günde ortalama 200 bin aşı ile devam edilmesi durumunda ise 60 milyon kişinin her iki dozu da alarak aşılanması, 2022 yılı sonunu bulabilir.

'Aşılama süreci uzarsa yeni varyantlar ortaya çıkabilir'

BBC Türkçe'ye konuşan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Necmettin Ünal aşılamada esas sıkıntının sağlık sisteminin aşılama kapasitesinden değil, aşı temininde yaşanan sorunlardan kaynaklandığını belirtiyor.

Ünal'a göre gerekli aşılama hızla gerçekleştirilip toplum bağışıklığı kazanılmadığı takdirde, virüsün mutasyona uğrayıp yeni varyantlar oluşturma olasılığı bulunuyor:

"Şu ana dek Türkiye'de koronavirüsün üç yeni varyantı tespit edildi. Bunların dışında çeşitli varyantlar var ama hâkim duruma gelebilmiş değiller. Vaka sayılarının yüksek devam etmesi ve aşılamanın kısa sürede tamamlanamaması durumunda, her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de kendisine özgü varyantların gelişmesi bir olasılık."

Ünal bu riski önlemenin iki yolu olduğunu ifade ediyor:

Çok hızlı aşı yaparsınız ve virüsün yayılmasına izin vermediğiniz için varyantların ortaya çıkmasına engel olursunuz.

Herkesi evine kapatırsınız, hastalık yayılamaz ve varyant oluşma olasılığı azalır.

Ünal "Bizim bulunduğumuz noktada her ikisine de ulaşamamış durumdayız" tespitini yapıyor ve mevcut aşıların yeni varyantlara karşı ne kadar etkili olacağının ise varyantın niteliğine ya da mutasyonun gerçekleştiği yerlere bağlı olarak değişeceğini ifade ediyor.

Ünal'a göre Türkiye aşı temininde zorlanan tek ülke olmadığı gibi, aşılama açısından dünya sıralamasında 'görece' iyi bir konumda yer alıyor:

"Türkiye'de yapılan aşı dozu açısından dünyadaki ilk on ülkeden biriyiz. Bu açıdan hiç fena bir konumda değil. Ancak nüfusa göre aşıladığımız kişi sayısı oranına baktığımızda çok düşük bir yüzdede kalıyoruz. Yani aşılamamız yetersiz ama diğer yandan, aşı teminindeki problem sadece bize özgü bir problem değil."

Küresel aşılama Asset 2 İnteraktif harita 100 kişi başına toplam doz Veri yok 0 10 20 30 40 50+ Haritayı kaydır Filtrele: Dünya geneli Afrika Asya Avrupa Orta Doğu Latin Amerika ve Karayipler Kuzey Amerika Okyanusya Lokasyon 100 kişi başına doz Toplam doz Dünya 5,1 400.216.092 ABD 33,8 113.037.627 Çin 4,5 65.261.537 Hindistan 2,7 37.143.255 Büyük Britanya 40,5 27.032.671 Brezilya 6,0 12.682.290 Türkiye 14,4 12.142.245 Almanya 11,8 9.853.966 İsrail 110,5 9.560.280 Rusya 5,4 7.818.009 Şili 40,7 7.779.529 Fransa 11,2 7.552.120 İtalya 11,9 7.204.358 Birleşik Arap Emirlikleri 69,1 6.830.369 Endonezya 2,4 6.581.388 Fas 17,2 6.360.732 İspanya 12,5 5.857.085 Meksika 3,7 4.737.622 Polonya 12,2 4.605.929 Bangladeş 2,8 4.580.391 Kanada 9,0 3.409.996 Arjantin 5,9 2.668.103 Suudi Arabistan 7,4 2.577.630 Romanya 11,8 2.270.124 Sırbistan 30,5 2.077.197 Hollanda 11,0 1.887.726 Macaristan 19,3 1.863.621 Yunanistan 12,9 1.345.735 Belçika 10,6 1.233.120 İsveç 12,1 1.223.422 Portekiz 11,8 1.200.691 Çek Cumhuriyeti 10,9 1.168.025 Avusturya 12,3 1.109.315 İsviçre 12,7 1.097.977 Kolombiya 1,9 976.137 Danimarka 15,1 873.894 Sri Lanka 3,8 806.449 Singapur 13,5 792.423 Finlandiya 13,1 723.154 Norveç 13,1 709.159 Slovakya 12,4 678.316 Dominik Cumhuriyeti 6,2 675.000 Güney Kore 1,3 641.331 İrlanda 12,5 617.050 Bahreyn 35,1 597.446 Peru 1,7 549.416 Katar 17,7 510.000 Azerbaycan 4,5 453.586 Japonya 0,3 437.485 Nepal 1,4 402.264 Birmanya 0,7 380.000 Litvanya 13,6 371.136 Kuveyt 8,4 360.000 Bulgaristan 5,0 350.702 Pakistan 0,2 350.000 Malezya 1,1 346.508 Ruanda 2,5 317.708 Hırvatistan 7,3 300.956 Gana 1,0 300.000 Panama 6,2 266.298 Slovenya 12,6 262.121 Kostarika 4,9 248.082 Ürdün 2,4 241.868 Uruguay 6,4 223.265 Filipinler 0,2 215.997 Maldivler 39,4 212.711 Avustralya 0,8 203.557 Estonya 15,0 199.394 Kamboçya 1,0 170.659 Güney Afrika 0,3 168.413 Bolivya 1,3 150.593 Kıbrıs 16,9 148.299 Senegal 0,9 144.207 Ekvador 0,8 141.191 Moğolistan 4,3 139.636 Malta 29,6 130.861 Lübnan 1,8 120.890 Uman 2,2 109.844 Letonya 5,4 101.344 Seyşel Adaları 91,0 89.509 Kazakistan 0,5 87.902 Ukrayna 0,2 81.756 Cezayir 0,2 75.000 Lüksemburg 10,2 64.068 Tayland 0,077 53.842 Barbados 18,5 53.129 İzlanda 14,7 50.297 Cebelitarık 146,4 49.328 Guatemala 0,3 48.130 Laos 0,6 40.732 Zimbabve 0,3 39.607 El Salvador 0,6 36.000 Cayman Adaları 54,8 35.984 Arnavutluk 1,2 33.369 Man Adası 39,2 33.335 Bermuda 48,9 30.481 Belarus 0,3 30.000 Guernsey 43,8 29.383 Yeni Zelanda 0,6 27.000 Antigua ve Barbuda 24,7 24.164 Vietnam 0,025 24.054 Kenya 0,037 20.000 Fildişi Sahili 0,066 17.448 Santa Lucia 9,5 17.389 Moldova 0,4 16.131 Monaco 39,8 15.612 Paraguay 0,2 12.820 Venezuela 0,043 12.194 Jamaika 0,4 12.099 Belize 2,8 10.972 İran 0,012 10.000 Faroe Adaları 18,8 9.170 Afganistan 0,021 8.200 Nijerya 0,004 8.000 Dominik 10,0 7.202 Honduras 0,072 7.100 Saint Kitts ve Nevis 13,0 6.903 Turks ve Caicos Adaları 16,6 6.433 Angola 0,019 6.169 San Marino 17,9 6.087 Karadağ 0,9 5.730 Malavi 0,028 5.417 Grönland 9,0 5.130 Anguilla 33,3 5.000 Andorra 6,4 4.914 Uganda 0,010 4.684 Mauritius 0,3 3.843 Liechtenstein 9,9 3.776 Santa Helena 51,2 3.107 Granada 2,7 3.000 Tunus 0,022 2.555 Guyana 0,2 1.852 Falkland Adaları 49,7 1.732 Mısır 0,001 1.315 Montserrat 18,6 932 Trinidad ve Tobago 0,031 440 Bahamalar 0 0 Benin 0 0 Bhutan 0 0 Bosna-Hersek 0 0 Botsvana 0 0 Britanya Hint Okyanusu Toprakları 0 0 Brunei Sultanlığı 0 0 Burkina Faso 0 0 Burundi 0 0 Çad 0 0 Cape Verde 0 0 Cibuti 0 0 Comor Adaları 0 0 Cook Adaları 0 0 Doğu Timor 0 0 Ekvator Ginesi 0 0 Eritre 0 0 Ermenistan 0 0 Esvatini 0 0 Etiyopya 0 0 Fiji 0 0 Filistin toprakları 0 0 Gabon 0 0 Gambiya 0 0 Gine 0 0 Gine-Bissau 0 0 Güney Georgia ve Sandviç Adaları 0 0 Güney Sudan 0 0 Gürcistan 0 0 Haiti 0 0 İngiliz Virgin Adaları 0 0 Irak 0 0 Kamerun 0 0 Kiribati 0 0 Kırgızistan 0 0 Kongo 0 0 Kongo Demokratik Cumhuriyeti 0 0 Kosova 0 0 Küba 0 0 Kuzey Kore 0 0 Kuzey Makedonya 0 0 Lesotho 0 0 Liberya 0 0 Libya 0 0 Madagskar 0 0 Mali 0 0 Moritanya 0 0 Mozambik 0 0 Namibya 0 0 Nauru 0 0 Nijer 0 0 Nikaragua 0 0 Niue 0 0 Orta Afrika Cumhuriyeti 0 0 Özbekistan 0 0 Papua Yeni Gine 0 0 Pitcairn Adaları 0 0 Samoa 0 0 Sao Tome ve Principe 0 0 Sierra Leone 0 0 Solomon Adaları 0 0 Somali 0 0 St Vincent ve Granada 0 0 Sudan 0 0 Surinam 0 0 Suriye 0 0 Tacikistan 0 0 Tanzanya 0 0 Tayvan 0 0 Togo 0 0 Tokelau 0 0 Tongo 0 0 Türkmenistan 0 0 Tuvalu 0 0 Vanuatu 0 0 Vatikan 0 0 Yemen 0 0 Zambia 0 0 İnteraktif haritayı görmek için internet tarayınızı güncelleyin. Daha fazlasını göster

Türkiye aşılamada nasıl bir yol izledi?

Türkiye'de kitlesel aşılama programı 14 Ocak'ta sağlık çalışanları ve 65 yaşının üstündeki vatandaşlarla başladı.

Türkiye'nin aşı tedarikiyle hükümet yetkililerinin çeşitli zamanlarda yaptığı birbirinden farklı açıklamalar, yeterli aşının bulunmadığı konusunda tartışmalara sebep oldu.

Hükümet, aşı politikasının planlandığı gibi gittiğini söylüyor.

Türkiye'ye kaç doz aşı ulaştı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım 2020'de Sinovac şirketiyle 50 milyon doz Coronavac aşısı için anlaşma imzalandığını duyurdu.

3 milyon dozluk ilk teslimat 30 Aralık 2020'de ulaştı. 25 Ocak'ta 6.5 milyon doz, 29 Ocak'ta ise 3.5 milyon doz CoronaVac aşısı daha geldi.

Bu teslimat, Türkiye'ye aşı geldiğinin duyurulduğu son resmi açıklamaydı.

Bakan Koca, Türkiye'nin artık aşı teslimatlarıyla ilgili duyuru gerçekleştirmeyeceğini ve bu sürecin küresel bir savaşa dönüştüğünü aktarmıştı.

Koca'nın 10 Şubat'ta yaptığı açıklamasında, şu ana kadar Türkiye'ye toplam 15 milyon doz aşının ulaştığı ve yaklaşık 130 milyon aşı için gerekli anlaşmaların tamamlandığı belirtildi.

Kaynak, Getty Images

25 Şubat'ta Koca, Türkiye'nin Mayıs sonuna kadar 105 milyon Covid-19 aşısı edinip tamamını kullanarak 52.5 milyon kişinin o tarihe kadar aşılanacağını söylemişti.

Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı 11 Mart 2020'nin üzerinden tam bir yıl geçmesinin ardından ise, eğer Türkiye planlandığı gibi sonbahardan önce 50 milyon kişiyi aşılayabilirse, pandeminin artık insanlar üzerinde ağır bir yük olmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir" dedi:

"Aşı konusunda, şu anda bizim Çin ile anlaşmamız var. Oradan aldığımız ve alacağımız aşılar devam ediyor. Bu arada Almanya ile olan anlaşmamız da devam ediyor. Fakat yine Rusya ile bir anlaşmamız var. Rusya ile olan anlaşma da görüşmelerimiz bakanlıklarımız arasında devam ediyor. Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir. Mutabık kalırsak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz."

Türkiye'nin Çin'den 50 milyon doz aşı daha alıp almadığını belirsizliğini koruyor.

Türkiye'de hali hazırda devam eden 17 yerli aşı çalışması bulunuyor.