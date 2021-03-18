MHP 13. Olağan Kurultayı: Bahçeli 10. kez Genel Başkan seçildi, MYK'nın yarısını değiştirdi

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

40 dakika önce

Kaynak, Reuters

MHP'nin 13. Olağan Kurultayı'nda Devlet Bahçeli, oy kullanan delegelerin tamamının oyuyla 10. kez Genel Başkan seçilirken, partinin karar organı olan Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) yaklaşık yarısında değişikliğe gitti, 2 genel başkan yardımcısını ise liste dışı bıraktı.

Konuşmasında, CHP, HDP ve İYİ Parti'yi hedef alan ve "Cumhur ittifakıyla yola devam" mesajını güçlü şekilde vurgulayan Bahçeli, HDP'ye kapatma davası açılması istemiyle de "yüreklere su serpildiğini" dile getirdi.

HDP'ye kapatma davasından memnuniyet ifade eden MHP yöneticileri, kurultaydan bir gün önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçmesini ise "tesadüf" olarak nitelendirdiler.

MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı, "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik", "Kazanan Türkiye olacak" sloganlarıyla Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongre, pandemi nedeniyle sadece delege, milletvekili, parti yöneticisi ve siyasi partilerden davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Salgın nedeniyle önlemlerin alındığı kurultaya, Covid-19 testi pozitif çıkan 36 delege de katılamadı.

AKP'den üst düzey katılım; CHP, İYİ Parti, HDP'ye davet yok

Kongreye, ittifak ortağı AKP, üst düzey katılım sağladı. AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu heyette yer aldı.

Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi, Makedonya Türk Demokratik Partisi'nden heyetler katılırken, CHP, İYİ Parti ve HDP davet edilmedi.

İttifaka bağlılık, pankartlara yansıdı

Kongre salonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, partinin kurucu Genel Başkanı Alpaslan Türkeş ile Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin büyük posteri yer aldı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasında sık sık vurguladığı "Cumhur İttifakı ruhu" salona asılan pankartlara da yansıdı. "Cumhur İttifakı'nda birlik, Türkiye'de dirlik", "Birlikte başardık 1923, birlikte başaracağız 2023", "Cumhur İttifakı milli iradenin güvencesidir" sloganları içeren pankartlar dikkat çekti.

'O muhterem kişi Erdoğan'

MHP Lideri Devlet Bahçeli de konuşmasında "Cumhur İttifakı'nı" 2023 ve sonrasına taşıma hedefine vurgu yaptı. Muhalefet ittifakının başını çeken CHP'yi, "Türk siyasetine tutunmuş beşinci kol faaliyeti", HDP'yi "Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlası" olarak nitelendiren Bahçeli, İYİ Parti'nin ise "siparişle kurulan, uzaktan kumandayla kontrol edilen melanet bir proje" olduğunu savundu.

MHP Lideri, içinde yer aldığı Cumhur İttifakı'nı ise "kader birlikteliği, milli birliktelik" olarak tanımladı. Cumhur İttifakı'nı 2023 ve sonrasına taşıyacakları mesajı veren Bahçeli, 2023 seçimlerindeki adaylarının ise "o muhterem isim" diye andığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı.

MHP lideri, "içi boş ezber" diye nitelendirdiği parlamenter sisteme dönüşün ise mümkün olmadığını ifade etti.

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'Kapatma istemi yüreklere su serpti'

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle iddianame hazırlaması da MHP Lideri ve partililerin gündemindeydi. Bahçeli konuşmasında, HDP'lilerin dokunulmazlık dosyalarının yeniden ele alınmasını isterken, bir kez daha "HDP açılmamak üzere kapatılmalı" vurgusu yaptı, dava istemiyle ilgili memnuniyetini de şu sözlerle dile getirdi:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılma istemiyle hazırladığı iddianameyi dün itibariyle Anayasa Mahkemesi'ne göndermesi hakkın, hukukun ve adaletin sesidir ve bu gelişme milletin yüreğine su serpmiştir."

MHP'liler 'kongre hediyesi' eleştirisine ne diyor?

Kurultay salonunda konuşulan konulardan biri de, HDP Eş Başkanlarının, partilerine yönelik kapatma davası açılması istemini "AKP'nin MHP'ye kongre hediyesi" olarak nitelendiren sözleriydi.

MHP yöneticileri, kurultaydan bir gün önce gelen kapatma davası isteminin "tesadüf" olduğu görüşünde. BBC Türkçe'nin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kobani olayları ile ilgili bir süre önce inceleme başlattığına dikkat çekip, "Kapatma davası zaten bekleniyordu. Bu tesadüfleri kalkıp da böyle yorumlamak niyet okumaktır, art niyetliliktir. 609 sayfalık iddianame, MHP'nin kongre gününe göre mi ayarlanıp sunulacak" sözleriyle tepkisini dile getirdi. "Kongre hediyesi" ifadesinin kötü niyetli bir açıklama olduğunu savunan Bülbül, HDP'yi kapatma isteminin "siyasi değil, hukuki olduğu" görüşünde:

" Mesele bir yargı işidir. MHP bunun altını çizmektedir. MHP, parti kapatmalara mesafeli bir partidir ancak hukukun, anayasal düzenin göz göre göre ayaklar altına alınmasına göz yumulmasına da razı değildir."

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'MHP Eli kolu bağlı bağlı kalamaz'

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kapatma iddianamesi hazırlamadan önce, HDP'ye kapatma davası dosyasıyla ilgili çalışmayı yürüten MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise Bahçeli'nin uzun süredir kapatma davası çağrısı yaptığını anımsattı.

Kendisinin zaten dosyayı tamamlamak üzere olduğunu, ancak yargının harekete geçtiğine işaret eden Yıldız, "Kobani olaylarının iddianamesi hazırlanırken, devlet birbirinden habersiz değil tabii. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu evrakların bir suretini aldılar, onu da değerlendirdiler. Daha sonra gördüğümüz, kamu davasına dönünce 22. Ağır cezada, iddianameye oradaki ek evrakların suretlerini istemiş" değerlendirmesinde bulundu.

HDP'nin terör örgütünün "içinde" olduğunu savunan Yıldız, "MHP, ülkemizde işlenen suçlara karşı eli kolu bağlı ve duyarsız kalmaz" görüşünü dile getirdi.

Kapatma davasını "hukukun gereği" olarak nitelendiren Yıldız, "AK Parti kapatmalara karşı deniliyordu. Demek ki etkisi yok. Siyasi partiler karşı olur ya da kapatılsın diyebilir. Ama işleyen bir adalet mekanizması var. Demek ki adalet mekanizması iktidar partisinin ya da bizim söylediğimizden etkilenmiyor" ifadelerini kullandı.

"Andımız" tepkisi CHP'ye yöneldi

Kurultayda merak edilen konulardan birisi ise Bahçeli'nin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun "öğrenci andı"nın okullarda okutulmasının iptaline yönelik kararıyla ilgili nasıl bir tepki göstereceğiydi.

Kurultayda, "öğrenci andı"nın okutulup okutulmayacağı konusunda da kulislerde tahminler yürütüldü. Daha önce yazılı açıklamasıyla Danıştay'ı hedef alan MHP Lideri, Kurultay'da ise CHP'den gelen eleştirilere, "Andımız"dan alıntılar yaparak yanıt verdi:

"Kılıçdaroğlu'na da tavsiyem; aklı varsa kendine saklasın, arayacağı varsa durmasın arasın, cesareti varsa, yüreği yetiyorsa bölücü dostlarına rest çekip tüm bağlarını koparsın. Ey CHP yönetimi, sizin nereniz Türk ki, Andımız'a sahip çıkacaksınız. Sizin nereniz doğru ki, Andımızı söylemek size yakışacaktır. Biz varlığımızı Türk varlığına armağan etmişken, sizin kimlerin tutsağı, kimlerin taşeronu, kimlerin hizmetkârı olduğunu bilmeyen kalmış mıdır?"

Bahçeli, konuşmasını da "Ne mutlu Türküm diyene" diye bitirdi.

Bahçeli oybirliğiyle Genel Başkan

Kurultayda, faaliyet raporunun okunmasının ardından genel başkanlık seçimine geçildi.

Tek genel başkan adayı olan Bahçeli, MHP'nin kayıtlı kurultayda oy kullanan 1277 delegenin tamamının oyunu alarak 10. kez Genel Başkan seçildi.

Bahçeli, Alpaslan Türkeş'in ölümünden sonra ilk olarak 1997'de Genel Başkan seçilmişti.

MYK'nın yarısı değişti, 2 Divan üyesi liste dışı kaldı

Genel Başkan seçiminin ardından 75 üyeli MYK ile 9 üyeli Merkez Disiplin Kurulu üyeliği seçimine geçildi. Bahçeli, blok liste ile yapılan seçimlerde MYK üyelerinin yaklaşık yarısını yeniledi. 36 MYK üye liste dışı kaldı. MHP Lideri, Genel Başkan Yardımcıları Emin Haluk Ayhan ile Hidayet Vahapoğlu'na yeni MYK'da yer vermedi.