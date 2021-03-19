Şahap Kavcıoğlu, Naci Ağbal'ın yerine Merkez Bankası Başkanlığı'na getirildi

20 Mart 2021 Güncelleme 7 dakika önce

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı ve yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.

Böylece 21 ay içerisinde üçüncü kez Merkez Bankası başkanı değiştirilmiş oldu.

Ağbal, Kasım 2020'de, Temmuz 2019'da göreve getirilen Murat Uysal'ın yerine Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. Ağbal'ın atanmasından iki gün sonra da Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etti.

Ağbal, dört ayı biraz aşan görev süresiyle Türkiye tarihinde en kısa Merkez Bankası Başkanlığı yapan isimler arasında yer aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları tarafından atanan beşinci ve en kısa görevde kalan TCMB Başkanı oldu.

Ağbal'ın göreve getirilmesi, finans piyasaları tarafından Türkiye'nin yeniden geleneksel para politikalarına geri döneceği beklentisiyle olumlu karşılanmıştı.

Ağbal'ın göreve gelmesinin ardından TCMB faiz oranlarını önemli ölçüde artırdı. Ağbal göreve geldiğinde bir haftalık repo faizi 10,25 düzeyindeydi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Perşembe günkü toplantısında faiz oranlarını 200 baz puan daha artırarak yüzde 19'a çıkarttı.

Bu karar, bugün Sabah ve Yeni Şafak gazeteleri tarafından eleştirilmişti. Yeni Şafak, Ağbal'ın fotoğrafıyla birlikte "Bu operasyonu kim adına çektiniz" manşetini atmış ve "Merkez Bankası'nın Türkiye'nin büyümesini frenleyecek bu operasyonu kim veya kimler adına ve hangi amaçla çektiği merak ediliyor" demişti.

Kaynak, TWITTER.COM/@sahapkavcioglu

Kavcıoğlu kimdir?

1967 doğumlu olan Kavcıoğlu, Naci Ağbal gibi Bayburtlu.

TBMM internet sitesinde yer alan özgeçmişine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü'nden mezun oldu ve İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü'nü Denetim Uzmanı olarak tamamladı.

Daha sonra İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı ve doktorasını aldı.

Bankacılık kariyeri boyunca Esbank ve Halkbank'ta farklı pozisyonlarda görev yaptı.

Kavcıoğlu, 2015-2018 arasında Adalet ve Kalkınma Partisi Bayburt milletvekilliği yaptı.

Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Kavcıoğlu aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinin köşe yazarları arasında.

Kavcıoğlu'nun Yeni Şafak'taki Salı günkü makalesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik reform paketini değerlendirdi ve bu paketin en önemli mottosunu "yatırım, üretim, istihdam ve ihracat" olarak nitelendirdi.