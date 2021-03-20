İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı protesto edildi: 'Vazgeçmiyoruz'

28 dakika önce

Video-haber: Ege Tatlıcı, Fundanur Öztürk, Mahmut Hamsici

Türkiye'nin, cuma gecesi yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi, çok sayıda kadının katılımıyla birden fazla kentte protesto edildi.

En büyüğü İstanbul Kadıköy'de kadın örgütlerinin çağrısıyla düzenlenen gösteriydi.

Binlerce kişinin katıldığı gösteride, "Susmuyoruz Korkmuyoruz İtaat Etmiyoruz", Asla Yalnız Yürümeyeceksin", "Hak, Hukuk, Adalet" "Yaşasın Kadın Dayanışması", "Susma Haykır Eşcinseller Vardır" sloganları atıldı.

Eylemdeki bazı pankart ve dövizlerde "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" sloganı yer aldı.

Okunan basın açıklamasında, "kadınların sözleşmeden çekilme kararını kabul etmediği" belirtildi.

Açıklamada gösterilerin önümüzdeki günlerde de süreceği belirtildi.

Polis, basın açıklaması ardından Kadıköy sokaklarında yürüyüş yapmak isteyenlere, onları yer yer gruplara bölerek müdahale etti.

Ankara'da basın açıklamasına 'izin verilmedi'

İstanbul dışındaki kentlerde de çeşitli protestolar düzenlendi. Onlardan biri de Ankara'daydı.

Ajanslar, Kızılay'da yürüyüş yapan bir grup kadının basın açıklaması yapmasına izin verilmediğini aktardı.

DHA'nın haberine göre yaklaşık 200 kadın hakları savunucusu, Kızılay'da bulunan Sakarya Caddesi'nde bir araya gelerek, kararı protesto etti. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, ellerinde 'Şüpheli kadın ölümlerini durduracağız' ve 'Asla yalnız yürümeyeceksin' yazılı dövizlerle Sakarya Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Grup ayrıca, 'Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula', 'Kadın, yaşam, özgürlük' diye slogan attı.

Polis Kızılay'da pek çok noktada barikat kurdu ve megafonla anons yaparak grubun dağılmasını istedi. Grup, basın açıklaması yapamadan dağıldı.

Nar Kadın Dayanışması Üyeleri de AKP Ankara İl Başkanlığı önünde pankart açarak slogan attı.

Kadınlar polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Diyarbakır, Artvin Hopa, Sinop, Aydın, Edirne, Trabzon, Mersin Tarsus, Şanlıurfa, Aydın, Bursa ve İzmir'de de gösteriler düzenlendi.