Gergerlioğlu gözaltında: HDP'den 'Biz bu görüntüleri 90'larda da gördük' açıklaması yapıldı

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Milletvekilliği düşürüldükten sonra TBMM'de direnme kararı alan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, bu sabaha karşı Meclis'teki HDP grup odasında gözaltına alındı.

Sabah saat 06:30 civarında gözaltına alınan Gergerlioğlu'nun bulunduğu kata 100'e yakın polisin girdiği belirtiliyor.

Gözaltına ilişkin görüntülerde Gergerlioğlu'nun pijamaları ile götürüldüğü görülüyor.

HDP'den yapılan açıklamaya göre; Gergerlioğlu, abdest almak için girdiği lavabodan çıkarılarak gözatına alındı. Gergerlioğlu'nun polislere, "namazımı kılayım, üzerimi değiştireyim öyle gidelim" dediği de belirtiliyor.

56 yaşındaki siyasetçi gözaltına alınırken, "Biz bu görüntüleri 90'larda da gördük, 90'lardan bugüne maalesef hiçbir şey değişmedi" ifadesini de kullandı.

HDP'den gözaltına ilişkin yapılan açıklamada, "1994'teki utancı 2021'de yaşatanlar ülkeyi uçuruma sürüklüyor." denildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumartesi günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, HDP'li Gergerlioğlu için, "Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis'ten behemehâl çıkarılmalıdır" demişti ve TBMM Başkanı'nı göreve çağırdığını açıklamıştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gözaltı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Meclis'in eylem alanı olarak kullanmaya kalkılması kabul edilemez" dedi.

Şentop'un açıklaması şöyle sonlanıyor:

"Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dâhilinde yapılır ve yapılmıştır"

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği neden düşürüldü?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'nun sosyal medyadan yaptığı bir haber paylaşımı nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararını 19 Şubat'ta onayladı.

Yargıtay'ın onama kararı, geçen hafta Perşembe günü Meclis'e ulaştı ve karar Meclis'te okunarak Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü.

Kararla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunan Gergerlioğlu, aynı zamanda da "tedbir" kararı alınması talebinde bulunmuştu. Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusuyla ilgili süreç devam ederken, tedbir kararı reddedildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Gergerlioğlu hakkındaki bireysel başvurusu sonucunu beklemeyeceklerini açıklamıştı.

1994'te ne oldu?

HDP'nin Gergerlioğlu'nun gözaltına alınması sonrası hatırlattığı, 3 Mart 1994'de aralarında Leyla Zana, Hatip Dicle, Ahmet Türk, Sırrı Sakık, Orhan Doğan'ın da bulunduğu çok sayıdaki Demokrasi Partisi (DEP) milletvekilinin Meclis'te dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

Milletvekili olmalarına karşın, dokunulmazlıkları olmadığı gerekçesiyle milletvekilleri 17 Mart 1994'te tutuklanmıştı.

Aralarında Sırrı Sakık'ın da bulunduğu bazı milletvekilleri bir süre Meclis'te kalarak, direnmiş, ancak bir süre sonra Meclis'ten çıkarılarak tutuklanmışlardı.

2007'de yaşamını yitiren Orhan Doğan'ın Meclis kapısı önünde başına bastırılarak polis aracına bindirilmesi ise yıllarca konuşulan görüntüler arasında yer almıştı.

Bölücülük suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılan DEP milletvekillerinin başvurusu üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, eski DEP milletvekillerinin adil yargılanma haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti.

Yargıtay, 2004'te mahkumiyet kararlarını bozunca eski DEP milletvekilleri cezaevinden tahliye edilmişti.

Aralarında Ahmet Türk, Sırrı Sakık, Leyla Zana'nın da bulunduğu bazı isimler ise sonraki yıllarda kapatılan Demokratik Toplum Partisi (DTP), kendini fesheden Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ve yerine kurulan Halkların Demokratik Partisi'nde (HDP) milletvekili, parti yöneticisi ve belediye başkanı olarak görev yaptılar.