AKP MKYK genişleyebilir, Erdoğan'ın Kongre'de 2023 hedefleri ve 'İnsan Hakları Politika Belgesi'ni açıklaması bekleniyor

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

23 Mart 2021, 12:49 +03 Güncelleme 34 dakika önce

Kaynak, DHA

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 7. Olağan Kongresi yarın Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek genel başkan adayı olacağı kongrede, yapılacak tüzük değişikliği ile partinin üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) üye sayısının artırılması planlanıyor. Erdoğan'ın kongre konuşmasında, "'İnsan Hakları Politika Belgesi"ni açıklaması ve partisinin "2023 vizyonu"na ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

AKP'nin 7. Olağan Kongresi, "Türkiye için güven ve istikrar" ana sloganı ile toplanacak. Partinin 1560 delegesi, partisiyi bir sonraki seçimlere taşıyacak olan parti yöneticilerini belirleyecek. Ancak kongrede tüzük değişikliği yapılması gündemde ve bu çerçevede halen 50 üyesi olan MKYK üye sayısının artırılması planlanıyor.

Genel Başkna Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyon çalışmasını tamamladı ve MKYK'nın 75 üyeye çıkarılması önerildi. Son anda bir değişiklik olmazsa MKYK'nın üye sayısının 75'e çıkarılmasına ilişkin tüzük değişikliği delegelerin oyuna sunulacak.

Erdoğan, partisinin yeni MKYK'sını da bu rakam üzerinden şekillendirecek. Kongrede ayrıca 11 üyeli Merkez Disiplin Kurulu üyeleri de belirlenecek.

Kaynak, AKP

Deneyimli siyasetçi ağırlığı artabilir

Partinin il ilçe teşkilatlarında yüzde 70 değişim gerçekleştirilirken, Erdoğan'ın MKYK'nın mevcut üyelerinin en az yarısının değişeceği, milletvekili ağırlığını azaltacağı, politika üretebilecek deneyimli siyasetçilerin sayısını artıracağı konuşuluyor. Erdoğan'ın, geçmişte AKP hükümetlerinde görev yapmış bazı bakanlar, kabineye alınmayacak mevcut bakanlar ile eski millevtekili veya parti yöneticilerine yeni MKYK'sında yer vermesi bekleniyor.

Kongre sonrasında, Erdoğan'ın, kongrede seçilecek MKYK'nın ilk toplantısında belirlenecek olan ve Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun (MYK) ise olağanüstü durumlarda hemen toplanma kabiliyeti olması nedeniyle Ankara'da ikamet eden isimlerden oluşmasını istediği ifade ediliyor. Bu nedenle de MYK'nın milletvekili ağırlıklı olması bekleniyor.

Kaynak, DHA

Genel başkanvekilliği kalacak, yeni birimler kurulacak

Kongrede ayrıca, parti genel merkez teşkilatı bünyesinde yeni birimler de kurulmasına ilişkin tüzük değişiklikleri yapılaca. Bu çerçevede, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı adıyla yeni birim kurulması, bazı başkanlıkların görev alanlarının ise birleştirilmesi planlanıyor.

Parti içinde bir süredir tartışılan "Genel Başkanvekilliği" makamının kaldırılarak, "hukuk ve siyasi işler başkanının aynı zamanda genel başkanvekili olması"na ilişkin değişiklikten ise vazgeçildiği öğrenildi.

2023 mesajı

Kongrede AKP'nin kuruluşu ve sonrasındaki iktidar yıllarına ilişkin sinevizyon gösterisi yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise kongrede Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve aynı zamanda seçim yılı da olan "2023 vizyonuna" ilişkin partisinin tutumunu açıklayacağı belirtiliyor. Ayrıca, bir süre önce "İnsan Hakları Eylem Planı"nı açıklayan Erdoğan'ın, kongrede de partisinin İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan, "insan hakları politika belgesi"ni ilk kez kamuoyuna açıklayacağı kaydedi.

MHP ve İYİ Parti heyetle, CHP Ahmet Akın'la katılacak

AKP'nin 7. Olağan Kongresi'ne 11 siyasi parti davet edilirken, Halkların Demokratik Partisi (HDP) davet edilmedi. MHP'den TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz ve MHP MYK Üyesi Nevin Taşlıçay kongreye katılacak. İYİ Parti heyetinde Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı ve İYİ Parti TBMM Grubu Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu yer alacak.

CHP'den ise Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın Kongre'ye partisini temsilen katılacak.

Kaynak, DHA

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