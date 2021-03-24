AKP'nin 7. Büyük Olağan Kongresi'nden neler bekleniyor?

10 dakika önce

Kaynak, TWITTER.COM/@ERKANKANDEMIR

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Aralık 2019'da başlattığı ancak pandemi nedeniyle bir yıldan uzun süren olağan kongre süreci bugün Ankara'daki büyük kongre ile sona eriyor.

"Türkiye için güven ve istikrar" sloganıyla düzenlenen AKP'nin 7'nci Büyük Olağan Kongresi'nin, pandemi dönemi ve uygulanan tedbirlere rağmen en kalabalık kongre olması bekleniyor. Kongrenin saat 10.00'da başlaması planlanıyor.

Kongrede parti yönetiminde önemli değişikliklerin yapılacağı sinyalleri veriliyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin hem seçimlerin yapılacağı hem de Cumhuriyet'in 100'üncü yılına denk gelen 2023 dönemine ilişkin vizyonunu açıklayacak.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu'nda dün gazetecilere yaptığı açıklamada, partinin yetkili organlarının tazeleneceği, yenileneceği ve yepyeni bir dönemin kapısının aralanacağını söyledi.

Kandemir, "İnşallah yarın milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız. Toplumun her kesimini kuşatan, her kimliğinin içerisinde var olduğu, çok güçlü isimlerin olduğu, alanında etkili, yetkili isimlerin olduğu çok güçlü bir liste ile inşallah yarın AK Parti yeniden milletimizin huzuruna çıkmış olacak" dedi.

Kandemir ayrıca 2023 seçimlerinin "işaret fişeğinin" de bu kongrede atılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak, TWITTER.COM/@ERKANKANDEMIR

Parti yönetiminde değişiklik

Kongrede partinin 1560 delegesi, yeni yöneticilerin belirlenmesi için oy kullanılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongreye tek genel başkan adayı olarak giriyor.

Parti yönetiminde yapılması beklenen değişiklikler arasında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) üye sayısının artırılması ve bazı yeni birimlerin kurulması yer alıyor.

BBC Türkçe'nin AKP kulislerinden elde ettiği bilgiye göre, üye sayısının 50'den 75'e çıkarılmasına ilişkin tüzük değişikliği de delegelerin oyuna sunulacak. Yeni MKYK'nın da bu yeni yapısıyla belirlenmesi bekleniyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, parti yönetimine tecrübeli isimlerin alınacağını söyledi.

NTV'nin sorularını yanıtlayan Ünal, "Bir parça değiştiğinde kaçınılmaz olarak sistemin hepsinde hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partide değil, ekipte de düzenlemeye gidilecek. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz" dedi.

Kongrede ayrıca 11 üyeli Merkez Disiplin Kurulu'nun üyeleri için de seçim yapılacak.

İl teşkilatları değişti

AKP, Aralık 2019'da başladığı ancak pandemi nedeniyle bir süre ara verdiği ve Ağustos ayında yeniden başladığı kongre sürecinde 81 ildeki süreci tamamladı.

Erdoğan, 12 il kongresine yüz yüze, diğerlerine ise canlı bağlantıyla katılırken, il teşkilatlarının yüzde 70'inin yönetiminde değişiklik yapıldı.

Bu iller arasında İstanbul da yer alıyor. İstanbul İl Başkanlığı'na daha önce AKP'de görev almamış, Milli Görüş kökenli Osman Nuri Kabaktepe seçildi.

Erdoğan, Kabaktepe'yi "1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek bir arkadaşımız" sözleriyle tanıttı.

Kaynak, DHA

Erdoğan'dan '2023 manifestosı'

Kongre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir konuşma yapacak.

Erdoğan, Cuma günü namaz çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, yapacağı konuşmanın "adeta 2023'ün bir manifestosu" olacağını söyledi.

Erdoğan, "İnsan hakları ve ekonomi paketlerini de kapsayan çok daha geniş anlamda bir konuşmayı planlamış durumdayım" dedi.

Erdoğan'ın kongrede, partisinin İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan "insan hakları politika belgesini" de ilk kez kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Kandemir de bu manifesto ve kongrenin AKP'nin 2023'e "nasıl mührünü vuracağını" ortaya koyacağını belirtti.

Ünal'dan 'yeni başlıyoruz' açıklaması

AKP'li Mahir Ünal, hem Hürriyet gazetesine hem de NTV'ye verdiği mülakatta AKP'nin iktidara gelmesinden bu yana geçen 19 yılda yapılanları "hazırlık" olarak nitelendirdi.

Ünal, "Bugüne kadar yaptığımız her şey aslında hazırlıktı. Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü ve asıl şimdi başlıyoruz. 24 Mart yeni ve büyük bir yolculuğun başlangıcı" dedi.

Ünal'ın bu sözleri özellikle sosyal medyada tartışma yarattı.

Ünal, daha sonra akşam saatlerinde kongrenin düzenleneceği salonu ziyaretinde yaptığı değerlendirmede benzer ifadeler kullandı.

Ünal, Türkiye'nin AKP iktidarı boyunca sağlık, eğitim, ulaşım ve bilişim gibi alanlarda Cumhuriyetin 100'üncü yılına hazırlık yaptığını ve bu kongrenin de 2023'ün başlangıcı olduğunu söyledi.

Kaynak, DHA

Pandemi dönemi kalabalık kongre

AKP'nin yarınki kongresinin hem il kongrelerine hem de diğer partilere kıyasla daha kabalık olması bekleniyor.

Kongreye partinin taşra teşkilatının yöneticileri, eski bakanlar, milletvekilleri ve 11 siyasi partinin temsilcileri davet edildi.

Pandemi nedeniyle alınan önlemlere rağmen, AKP'nin il kongrelerinde sosyal mesafeye uyulmadığını gösteren kalabalık görüntüler ve Erdoğan'ın Rize kongresinde sarf ettiği "salon lebalep dolu" sözleri siyasetin gündemine oturmuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin kalabalık kongreler yaptığı bir dönemde alınan önlemler nedeniyle esnafın "halinin perişan olduğunu" söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Erdoğan'ın açıklamasına "virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının yüzüne nasıl bakacaksın" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Erdoğan "lebalep" sözleriyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması üzerine vermek istediği soru önergesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından iade edildi.

AKP'li yetkililer ise kongrelerde pandemi koşullarına uygun önlemlerin alındığını söylüyor.

Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Ankara dışından gelecek olanlara pandemi önlemleriyle ilgili detaylı bir belgenin gönderildiğini belirtti.