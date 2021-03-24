Lebalep: AKP Kongresi'ne koronavirüs ortamında kalabalık katılım, sosyal medyada tepki çekti

24 Mart 2021, 13:55 +03 Güncelleme 12 dakika önce

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AKP'nin 7. Olağan Büyük Kongresi pandemi önlemlerine rağmen büyük bir katılımla başladı. Kongre'den gelen kalabalık görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Bundan önce AKP il kongrelerinde de kalabalıkların toplanması muhalefetin tepkisini çekmişti.

Erdoğan 15 Şubat'taki Rize İl Kongresi'nde, "Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salon lebalep dolu" demişti.

Bugün de #lebaleb, Twitter'da en çok kullanılan etiket oldu.

Farsça'dan Türkçe'ye geçen kelime "Ağzına kadar dolu" anlamına geliyor.

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya salondaki kalabalık ile ilgili olarak canlı yayında yaptığı tespitte, "Salon kalabalık, dışarısı çok kalabalık, öyle maske, mesafe diye bir şey yok. Kimsede virüs yok, korona derdi yok. Umarım buradan çok kötü bir sonuç çıkmaz" dedi.

Sosyal medyada ise sokakta vatandaşlara polislerin ceza yazdığı anımsatılarak Kongre'ye maskesiz katılan partililere tepki gösterildi.

Girişimci Can Gürses attığı tweetinde, "Ülkenin dört bir yanından yüzlerce otobüs dolusu insan başkentte kapalı bir salonunun içinde saatlerce kaynaşıp sonra yine ülkenin dört yanına dağılacak" dedi.

Yazar Ahmet Ümit görüntülere tepki gösterdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bazı sorular yöneltti.

Yazar Yekta Kopan da salondan gelen görüntülerle ilgili olarak, "Bu görüntüler sağlık çalışanlarına, esnafa, sanatçıya, yakınlarını törensiz defnetmek zorunda kalanlara, işsizlikten intihar edenlerin ailelerine, özetle hepimize hakarettir" yorumunda bulundu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Melih Gökçek ise dün AKP Genel Merkezi'nde Covid-19 testi yaptırdıklarını söyledi, "Salona giren tek Covidli delege yok" dedi.

Otobüs görüntüleri de tepki çekti

Aynı zamanda kongreye partilileri taşıyan otobüslerin dolu olması ve AKP'lilerin maskesiz olması da tepki topladı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Dr. Aylin Yaman, "Maskeli olmalarına rağmen, sırf 65 yaş üstü oldukları için otobüsten indirilen vatandaşlar özür bekliyor. 65 üstü bu grup, kurallara en sıkı uyan, aylarca yakınlarını göremeyen, yoksullukla hastalık arasına sıkıştırılan bireyler" tweetini attı.

Daha önce de il kongrelerinde salonların tıklım tıklım dolmasına muhalefet cephesinden eleştiri yöneltilmişti.

Muhalefet, salgın kısıtlamaları nedeniyle esnaf işyerlerini kapatmışken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kapalı salonlarda kalabalık kongreler yapılmasına tepki göstermişti.

Kimi muhalefet sözcüleri, bazı bölgelerdeki vaka sayılarındaki artışta bu kongrelerin payının büyük olduğu görüşündeydi.

Eleştirilerin odağındaki AKP'nin yetkilileri ise kongrelerde önlemlere uyulmaya çalışıldığını, geçmiş yıllardaki gibi "izleyici taşınmadığını" savunmasını yaparken izdiham görüntülerini, "Cumhurbaşkanı'na vatandaşın gösterdiği teveccühe" bağladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarımızın yüzüne nasıl bakacaksınız? kapısını açtırmayıp, açlığa mahkum ettiğiniz esnafı, çalışanları kongre salonlarını lebalep doldurarak mı doyuracaksınız?" demişti.