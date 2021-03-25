İstanbul Sözleşmesi: Türkiye'de kadınlar ve uzmanlar, sözleşmeden çekilme kararı hakkında ne düşünüyor?
İstanbul Sözleşmesi: Türkiye'de kadınlar ve uzmanlar, sözleşmeden çekilme kararı hakkında ne düşünüyor?
Türkiye, Cumartesi sabahı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi.
Kararın ardından kadın örgütleri protesto gösterileri düzenledi.
Muhalefet partilerinin yanı sıra, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile ABD dahil bazı ülkeler karardan vazgeçilmesi çağrısı yaptı.
İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye'den uzmanlara ve kadınlara sözleşmeden çekilme kararıyla ilgili görüşlerini sordu.