Fırat Kaya, Kocaeli'nde işitme engelli bir kişiye şiddet uygulaması sonrası gözaltına alındı

8 dakika önce

DHA'nın haberine göre Engin E., engelli kartı satmak için gittiği Kocaeli'nde Fırat Kaya ve 4 arkadaşı tarafından zorla bir otomobile bindirildiğini, bir eve götürülerek darp edildiğini söyledi. Engin E., "Bayılana kadar dövüldüm. Saçımdan tutup, yukarı kaldırdılar. Aldığım darbeler nedeniyle her yerim morluk içinde. Neden böyle bir şey yaptıklarını ben de bilmiyorum" dedi.