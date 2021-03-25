Fırat Kaya, Kocaeli'nde işitme engelli bir kişiye şiddet uygulaması sonrası gözaltına alındı
Kocaeli'nde işitme engelli bir kişiye şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan Fırat Kaya gözaltına alındı. Kaya'nın sorgusu sürüyor.
Aydın'da yaşayan "Fırat Delikanlı" lakaplı Fırat Kaya Pazartesi günü, kullanıcı adı "Delikanlı" olan Instagram hesabından, elindeki bıçağı Engin D.'nin boğazına dayadığı görüntüleri paylaşmıştı.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği paylaşım kısa sürede #FıratDelikanlıTutuklansın etiketiyle Twitter'da trend topic olmuştu.
Yüzde 50 engelli Engin E.'nin olaydan sonra şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre Engin E., engelli kartı satmak için gittiği Kocaeli'nde Fırat Kaya ve 4 arkadaşı tarafından zorla bir otomobile bindirildiğini, bir eve götürülerek darp edildiğini söyledi. Engin E., "Bayılana kadar dövüldüm. Saçımdan tutup, yukarı kaldırdılar. Aldığım darbeler nedeniyle her yerim morluk içinde. Neden böyle bir şey yaptıklarını ben de bilmiyorum" dedi.
Haberin sonu
Kavgaya karışınca yakalandı
Öte yandan Fırat Kaya'nın poliste yaralama, tehdit, gasp, dolandırıcılık ve cinsel istismar gibi suçlardan 30 kaydı olduğu öğrenildi.
Kaya'nın kavgaya karışınca yakalandığı ortaya çıktı.
Kocaeli'nde bir kavga ihbarı sonrası polis ekipleri, gözaltına aldıkları şüphelileri polis merkezine götürdü. Burada yapılan kimlik kontrolünde ise şüphelilerden birinin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında "adam öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında yakalama kararı çıkartılan Fırat Kaya olduğu belirlendi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Fırat Kaya ve ona yardım edenler hakkında "Kasten adam öldürmeye teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Savcılıktan yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında kolluk güçlerine şüphelilerin gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir. Soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir" denildi.