AB liderleri Türkiye’yi ‘parti kapatma ve kadın hakları’ konusunda uyardı

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Türkiye ile ilişkiler konusunun da ele alındığı Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinin ardından yayımlanan bildiride, AB'nin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde işbirliğini geliştirmeye hazır olduğu, hukukun üstünlüğü ve temel hakların ise önemli kaygılar arasında yer almaya devam ettiği kaydedildi.

Bildiride, "Siyasi partilerin ve medyanın hedef alınması ve yakın zamanda alınan diğer kararlar, insan hakları açısından önemli bir gerilemeye işaret etmekte ve Türkiye'nin demokrasiye saygı, hukukukun üstünlüğü ve kadın hakları yükümlülükleriyle çelişmektedir" denildi.

Doğu Akdeniz'de düşen gerilim nedeniyle Türkiye'yi olumlu yönde teşvik edecek adımlar atılacağı belirtildi.

AB liderlerinin, 2016'da Türkiye'ye verdikleri Gümrük Birliği'nin modernize edilmesiyle ticari bağları derinleştirme taahhüdünü yerine getirmeye karar verdikleri, ancak Ankara'ya Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarına yeniden başlaması halinde, ambargolarla karşılaşabileceği uyarısında bulunacağı belirtildi.

AB Zirvesi bildirisinde "Türkiye'ye uluslararası hukuka aykırı yeni provokasyonlardan ve tek taraflı adımlardan kaçınması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Libya, Suriye, Güney Kafkasya gibi bölgesel sorunların çözümünde Türkiye'nin ve diğer aktörlerin pozitif katkılarının beklendiği ifade edildi.

Bildiride ayrıca AB liderlerinin Türkiye'yle daha derin bir gümrük birliği yönünde çalışmaya başlayacağı belirtiliyor. Bildirgeye göre, Gümrük Birliği, hizmetler, tarım ürünleri ve kamu ihalelerine genişletilecek.

Bu alandaki uzlaşmaya, Türkiye'nin 2016'da Suriyeli mültecileri kabul etmesi karşılığında varılmıştı.

Bunların yanı sıra Türkiye'deki 4 milyon Suriyeli göçmene finansal yardım sağlamanın yollarını araması için Avrupa Komisyonu'na talimat verilecek.

AB, HDP'ye kapatma davası ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshine tepki göstermişti

HDP'ye kapatma davası açılmasının ardından Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Genişlemeden Sorumlu Komiser Oliver Varhelyi'nin ortak açıklamasında, kapatma davası ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi kararından son derece endişe duyulduğunu kaydetmişti.