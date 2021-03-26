Hrant Dink davasında karar açıklandı: Yılmazer ve Akyürek'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

26 Mart 2021, 13:02 +03 Güncelleme 23 dakika önce

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'e "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Fethullah Gülen, Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı ve Adem Yavuz Arslan dahil 13 firari sanığın dosyaları ayrıldı.

Mahkeme, cinayetin Fethullah Gülen Yapılanması'nın amaçları doğrultusunda işlendiği kanaatiyle Ogün Samast, Erhan Tuncel, Yasin Hayal ve Tuncay Uzundal hakkında "FETÖ üyeliği" suçundan, savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Gazeteci Ercan Gün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası aldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Ali Fuat Yılmazer'e, "resmi belgeyi yok etmek" suçundan da 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Aynı suçtan Ramazan Akyürek de 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Cerrah ve Uzun'un dosyaları zaman aşımına uğradı

"Kamu görevini ihmal" suçundan yargılanan eski emniyet Müdürleri Celalettin Cerrah ve Sabri Uzun'un dosyaları zaman aşımı nedeniyle düştü.

Dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay, "ihmal nedeniyle adam öldürmek" ve "resmi belgeyi yok etme" suçlarından beraat etti. "Görevi ihmal" suçuyla ilgili dosyası da zaman aşımına uğradı. Dönemin Trabzon Jandarma Alay Komutanı Ali Öz'e 28 yıl hapis cezası verildi.

Dönemin jandarma istihbarat görevlileri Okan Şimşek ve Veysel Şahin 28 yıl hapis cezası alırken, bir diğer görevli Volkan Şahin ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli astsubay Yavuz Karakaya, "Anayasa'yı ihlâl"den müebbet hapis ve "kasten öldürmeye yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Eski polis memuru Muhittin Zenit hakkında beraat kararı verildi, "görevi ihmal" suçlaması ise zaman aşımı nedeniyle düşürüldü.

Hrant'ın Arkadaşları İnsiyatifi'nden Bülent Aydın, kararın oybirliği ile alındığını bildirdi.

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130 duruşma

Davada toplam 130 duruşma görüldü. 2020'nin Aralık ayında savcılığın esas hakkındaki mütalaasını sunmasından sonra tüm sanıklar nihai savunmalarını yapmıştı. Son olarak Dink Ailesi avukatları da esasa dair görüşlerini mahkemeye sunmuştu.

Savcı 14 Aralık 2020 tarihinde verdiği 68 sayfalık mütalaasında, toplam 11 sanığın beraatini, 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasını, 1 sanığın dava dosyasının düşmesini ve 51 sanığın ise değişik oranlarda cezalandırılmasını talep etmişti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Duruşma öncesi Hrant'ın Arkadaşları İnsiyatifi İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı

Hrant Dink cinayeti davasının son duruşması öncesi Hrant'ın Arkadaşları İnisiyatifi, İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapmıştı.

Açıklamayı yapan insiyatif üyelerinden Bülent Aydın, "Hukuk mücadeleleri sonucu kamuoyunun bu cinayetin aydınlanması yönündeki talebinin baskısıyla süreç içerisinde gelişti ve bugünlere gelindi. Evet, önemli bir davadır. Türkiye tarihinde ilk defa bir siyasi cinayet davasında bu kadar resmi kişi yargılandı" demişti.