TFF: Türkiye-Letonya maçına yüzde 15 kapasiteyle seyirci alınacak

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 30 Mart Salı günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya maçına seyirci alınacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, stat kapasitesinin yüzde 15'i kadar seyirci alınacağı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır. Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır."

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın kapasitesinin 76 bin kişi olduğu düşünüldüğünde, stada alınması planlanan seyirci sayısının 10-12 bin aralığında olması bekleniyor. Türkiye-Letonya karşılaşmasının biletleriyle ilgili detayların ayrıca ilan edileceği aktarıldı.

Maçın oynanacağı İstanbul, son açıklanan Sağlık Bakanlığı haritasına göre, her 100 bin kişiye düşen 251,12 vakayla, 'çok yüksek riskli il' kategorisinde yer alıyor.

Stadyumlar normale dönecek mi?

Koronavirüs salgınının dünya genelinde pandemi halini almasının ardından futbol maçları gibi etkinliklere izleyici alınması durdurulmuştu.

Aşı programlarının hızlanmasıyla ülkeler toplu katılım gösterilen etkinliklerin nasıl başlatılabileceğini de planlamaya başladı.

Dünya Kupası Avrupa elemelerinde G Grubu'nda Hollanda'nın Cuma günü Letonya ile oynadığı karşılaşma, koronavirüs salgınının yayılması konusundaki en büyük saha deneyi oldu.