Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Faizin hemen indirileceği yönündeki önyargılı yaklaşımı doğru bulmuyorum

29 Mart 2021, 12:22 +03 Güncelleme 19 dakika önce

Kaynak, TWITTER Fotoğraf altı yazısı, Şahap Kavcıoğlu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu, yeni görevinde ilk röportajını Bloomberg haber ajansına verdi. Şahap Kavcıoğlu, Nisan ayında ya da sonraki aylarda yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında faizlerin indirileceği algısının doğru olmadığını söyledi.

Bloomberg'in sorularını yazılı olarak yanıtlayan Kavcıoğlu, "Nisan veya sonraki aylarda alınacak PPK kararlarında faizin hemen indirileceği yönündeki önyargılı yaklaşımı doğru bulmuyorum. Yeni dönemde de kararlarımızı kurumsal bir para politikası anlayışıyla enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacak şekilde almaya devam edeceğiz" dedi.

Kavcıoğlu ayrıca, Merkez Bankası'nın yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlı olduğunu dile getirdi:

"Bunun sürdürülebilir büyüme için ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Para politikası duruşunu belirlerken gerçekleşen ve beklenen enflasyonla birlikte küresel sermaye akımları, benzer ülkelerin reel getirileri ve yerleşiklerin portföy tercihlerini dikkate alacağız."

Kavcıoğlu ayrıca, "dalgalı kur rejimine bağlı kalacaklarını, kurların serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacağını" vurguladı.

Röportaj sonrası Dolar/TL kuru 8,17'ye yükseldi.

Resmi Gazete'de 20 Mart'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile TCMB Başkanı Naci Ağbal görevden alınmış, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirilmişti.

'Ağbal yönetiminin kararlarını yorumlamayı doğru bulmuyorum'

Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasıyla 21 ay içerisinde üçüncü kez Merkez Bankası Başkanı değiştirilmiş oldu.

Temmuz 2019'da göreve getirilen Murat Uysal'ın yerine Naci Ağbal, Kasım 2020'de Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmıştı.

Naci Ağbal'ın atanmasından iki gün sonra da Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmişti.

Ağbal, dört ayı biraz aşan görev süresiyle Türkiye tarihinde en kısa Merkez Bankası Başkanlığı yapan isimler arasında yer aldı.

Kaynak, DHA

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 19'a çıkarmasının ardından Ağbal görevden alındı.

Bloomberg röportajında Şahap Kavcıoğlu'na, bu görevden almalar sonrasında piyasaları TCMB'nin araç bağımsızlığının olduğuna nasıl ikna edeceği de soruldu.

Şahap Kavcıoğlu bu soruya, "Merkez Bankası'na enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek için elindeki araçları kullanmak konusunda kanunla araç bağımsızlığı verilmiştir" yanıtını verdi, TCMB'nin "para politikası araçlarını günün şartlarına göre bağımsız şekilde kullanmaya devam edeceğini" söyledi.

Kavcıoğlu, Ağbal yönetimiyle ilgili sorulara ise prensip ve etik olarak daha önceki kararlar hakkında yorum yapmayı doğru bulmadığı yanıtını verdi.

'Döviz rezervlerinin güçlendirilmesi hedefimizi koruyoruz'

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Merkez Bankası uygun koşullar oluştuğunda rezervlerini güçlendirmeye yönelik araçları iletişimi önceden ve gerektiği şekilde yaparak devreye alabilecektir" dedi.

Goldman Sachs bir raporunda göre geçen yıl Türk bankalarının döviz rezervlerinin 100 milyar dolarından fazla bir kısmını lirayı desteklemek için kullandığını açıklamıştı.

Bu durum, muhalefet partilerinin milletvekilleri tarafından soruşturma çağrılarına yol açmış, hükümet ise cari açığın finansmanı için rezervlerin kullanıldığını belirtmişti.