Covid kısıtlamaları: Erdoğan yeni kısıtlamaları duyurdu, her gün 21.00-05.00 arası ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması

18 dakika önce

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirlere karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı basın toplantısıyla kararları duyurdu.

Çok yüksek riskli olarak belirlenen ve risk haritasında kırmızı renkle gösterilen illerin sayısının 58'e yükseldiğini söyleyen Erdoğan, bu illerin nüfusun yüzde 80'ini oluşturduğunu, Ramazan ayında da "fedakarlık yapmak gerekeceğini" kaydetti.

Erdoğan'ın açıkladığı kararlara göre,

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.

Kırmızı kategorideki illerde sadece Pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecek.

Ramazan ayı boyunca tüm Türkiye'de hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Lokanta ve kafeler

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacak.

Erdoğan, "Nisan ve Mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, kafe ve lokantalar sınırlı kapasiteyle hizmet vermeye devam edecek.

'Vaka sayılarını düşüremezsek maliyeti ağır olacaktır'

Türkiye'nin vaka sayılarını azaltmasının ekonomik önemine değinen Erdoğan, "Vaka ve hasta sayılarımızı ticari ilişkilerde bulunduğumuz ülkelerden daha hızlı düşüremezsek, bunun ülkemize maliyeti ticaretten turizme kadar çok daha ağır olacaktır" ifadelerini kullandı.

Aşı çalışmalarının etkilerinin görülmeye başlandığı söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Aşılamada 15 milyon rakamına ulaşmamızın etkilerini görmeye başladık. İleri yaş gruplarının vaka, hasta, yoğun bakım içindeki oranları belirgin şekilde azaldı. Vaka sayıları artsa da, yatan hasta ve yoğun bakım hastası oranları aynı şekilde yükselmiyor."

Mavi renkte kalan tek il Şırnak oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise illerin risk durumunu gösteren haritayı paylaşarak, "Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde" dedi.

Haritada 58 ilin kırmızı renkte ve "çok yüksek risk" kategorisinde olduğu görülürken, yalnızca Şırnak'ın "düşük riskli" kategoride kaldığı görülüyor.

Kaynak, Sağlık Bakanlığı

Öte yandan Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 511 koronavirüs testi yapıldı, 32 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi de hayatını kaybetti.

Böylece ilk vakanın tespit edildiği 10 Mart 2020'den bu yana resmi olarak açıklanan toplam vaka sayısı 3 milyon 240 bin 577'ye çıktı. Can kaybı da 31 bin 230'a yükseldi.