HDP stratejisini belirledi: 'Parti savunulacak, kapatma davasına karşı kamuoyu oluşturulacak'

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

30 Mart 2021, 10:21 +03 Güncelleme bir saat önce

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Halkların Demokratik Partisi (HDP), partiye yönelik kapatma davasına yönelik izlenecek stratejiyi belirlemek için hafta sonundan itibaren yetkili kurulları ile toplantılar düzenledi. "Yeni parti kurulması, mevcut partilerden birine geçilmesi ya da partinin feshi, bağımsız adaylık" seçeneklerinin ilerleyen süreçlerin gündemi olabileceğini değerlendiren HDP'de, ilk aşama için "partiyi savunma, kapatmaya karşı kamuoyu oluşturma" görüşü ön plana çıktı. Bu kapsamda iç ve dış kamuoyuna, HDP'ye yönelik davanın "hukuki olmadığı" ve kapatma ile "Sadece HDP'nin değil, Türkiye demokrasisinin kaybedileceğinin" anlatılması benimsendi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partinin "temelli kapatılması" istemini içeren iddianamesini kabul edip etmediğini yarın karara bağlayacak.

Karar öncesinde HDP Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplanarak, kapatma davası açılması halinde izlenecek yol haritası ve stratejiyi ele aldı.

İlerleyen süreçte ise Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve partinin bileşenlerinin de görüşleri alınacak. Ayrıca partinin savunma sürecinde anayasa hukukçularından da görüş alınması kararaştırıldı.

Kaynak, DHA

'Kapatmaya karşı kamuoyu oluşturulacak'

Yapılan iç toplantılarda, yeni parti kuruması ya da mevcut partilerden birisine geçilmesi seçeneklerine ilişkin şimdiden arayış başlatılmasının bir anlamda "partinin kapatılmasının kabullenildiği" gibi bir algı yaratılacağı düşünülerek bunun yerine "partiyi savunma" ve "HDP'nin kapatılmasına karşı kamuoyu oluşturma" kararı benimsendi.

Bu çerçevede bir yandan hukuki savunmalar yapılırken, diğer yandan iç ve dış kamuoyuna yönelik davanın hukuki değil siyasi olduğunun anlatılması, kapatmanın sadece partiyi değil, Türkikye demokrasisini de olumsuz etkileyeceği görüşünün anlatılması kararlaştırıldı.

HDP'li bir parti yöneticisi, izleyecekleri stratejiye ilişkin BBC Türkçe'ye şu değerlendirmeyi yaptı:

"Önce partimizi savunacağız, başarmak için herşeyi yapacağız, öncelikli motivasyonumuz bu olacak. Sonraki senaryolara bakacağız hangisi akamete, başarısızlığa uğrayabilir. Türkiye, dünya bu meselede nasıl bir tutum alıyor. Bu konu aslında HDP'den çok Türkiye'nin meselesi. HDP'nin kapatılmasına sessiz kalmış bir Türkiye'de bağımsız seçim yapılamaz. Tıpkı Esad'ın yaptığı gibi ancak 'sopalı seçim' olabilir. Bu konuda AKP, CHP, İYİ Parti'nin alacağı tutum önemlidir ve sonuçlarından sorumlu olacaklardır."

'AKP'lilerin yüzde 60'ı karşı'

Toplantılarda HDP'nin kapatılmasının siyasi sonuçları da değerlendirildi. Daha önceki parti kapatma davalarının tersine, HDP'ye daha geniş kitlelerin sahip çıktığı ve partiye yönelik "mağduriyet" algısının yüksek olduğu görüşü dile getiriliyor.

Parti yöneticileri, Doğu ve Güneydoğu'da yapılan kamuoyu anketlerinde AKP seçmeninin yüzde 60'ının HDP'nin kapatılmasına karşı olduğu, kendilerine yönelik de büyük destek olduğuna dikkat çekerek, olası siyasi sonuçlara ilişkin şu değerlendirmeleri yapıyorlar:

"MHP kapatma davasının kendisine yaradığını görüyor, tabanını konsolide ediyor. Ama bir de bize yarar, çünkü bize son derece mesafeli olan insanlar bile 'Böyle rezalet olmaz' diyerek destek veriyor. Ama AKP'ye bakıldığında, orada 'Parti bile kapattı' noktasında olacağı için yaramayacaktır. Zaten hukuki düzlemde bakıldığında bu dava boşa düşer. Ama düşman hukuku ile bakılırsa davanın geri dönme şansı yok ve bir anlamda siyasi soykırım olabilir. Biz en olumsuz senaryoya göre hazırlıklarımızı da yapıyoruz."

'Grup kuracak çoğunluk bulamayabilir'

Yapılan toplantılarda kapatma kararı çıkması olasılığına göre partinin yeniden seçimlere girebilmesi için hangi yöntemlerin izleneceği de tartışılıyor. Bu kapsamda yeni parti kurulması, HDP'nin feshedilerek parti kapatma davasının düşmesi, mevcut partilerden birine geçilmesi ya da bağımsız adaylık seçeneklerinin önümüzdeki günlerde olumlu ve olumsuz yönleriyle kapsamlı değerlendirileceği ifade ediliyor.

Ancak parti içinde fesih seçeneğine çok sıcak bakılmıyor. Bir partinin kendisini feshederek davanın düşmesine ilişkin yasal bir düzenleme olmadığı bunun AYM'nin bir içtihatı olduğu belirtilerek, yargının siyasallaştığı bir ortamda içtihatların değiştirilebileceği ve bu durumda hem partinin elden gideceği hem de "suçlamaları, kapatılmayı kabullenmek anlamına geleceği" gerekçesiyle bu seçeneğe mesafeli bakılıyor.

HDP'nin kapatılması halinde, milletvekillerinin başka partiye geçmesi ya da yeni parti kurularak seçime girme yeterliliği sağlama seçeneğinin de yine ilerleyen süreçteki konjonktüre göre karara bağlanacağı ifade ediliyor.

İddianamede, sadece 16 milletvekili hakkında siyaset yasağı istenmediği, kapatma kararı çıkması halinde bu sayının grup kurmaya da yetmediği, ayrıca AKP-MHP'nin Siyasi Partiler Yasası değişikliği ile seçime girme koşullarında değişikliğe giderek, karşılarına yeni engeller çıkarabileceği düşünülüyor.