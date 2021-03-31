Anayasa Mahkemesi HDP'ye yönelik kapatma davası için bugün karar verecek

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Kaynak, DHA

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, bugün HDP'nin kapatılmasına ilişkin davada ilk incelemesini yarın yaparak, iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

Halkların Demokrasi Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davanın iddianamesini inceleyen Anayasa Mahkemesi (AYM) raportörü, usul eksikliklerinin giderilmesi için iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesini ya da eksiklerin zaman içinde giderilmesini istedi.

Eksiklerin kimlik ve adres bilgileri gibi evrak ve bilgilerle ilgili olduğu belirtiliyor.

AYM Genel Kurulu'nun iddianameyi eksiklikleri süreç içerisinde giderecek şekilde kabul etmesi halinde, HDP'ye kapatma davası resmen başlamış olacak ve HDP'den 60 gün içinde yanıt istenecek. HDP'nin süreyi uzatmak için başvuruda bulunma hakkı var.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP'nin temelli kapatılması talebiyle hazırladığı iddianamede "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği" ifade ediliyor ve partinin eski ve yeni üyeler, yöneticileri dahil 687 kişiye beş yıl boyunca siyaset yapmasının yasaklanması talep ediliyor.