Ömer Faruk Gergerlioğlu: Anayasa Mahkemesi, HDP'li siyasetçinin, milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti

Mahkemeden yapılan açıklamada, Anayasa'nın 84. maddesinin, "kesin hüküm giyme veya kısıtlanma sebebiyle milletvekilliğinin düşmesini" düzenleyen ikinci fıkrası yönünden Anayasa Mahkemesi'ne müracaat imkanı tanınmadığı, bu nedenle başvurunun yetkisizlik nedeniyle reddedildiği duyuruldu.