Güvenlik soruşturması teklifi TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet oylarıyla reddedildi

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

9 dakika önce

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TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi", muhalefet partili milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

TBMM içtüzüğü gereği, reddedilen kanun teklifleri, üzerinden 1 yıl geçmedikçe aynı yasama döneminde yeniden verilemiyor. Uzun yıllar sonra ilk kez, bir yasa teklifi, muhalefet oylarıyla Meclis'te reddedilmiş oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda, görüşmelerine geçen hafta başlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin görüşmelerine bugün devam edildi.

İlk kez kamu görevine girecekler için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması zorunluluğu getiren düzenlemenin geneli 'üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, maddelere geçilmesi oya sunuldu. Birleşimi yöneten CHP'li TBMM Başkanvekili Haydar Akar, maddelere geçilmesini oylattı. AKP ve MHP'den katılımın az olduğu sırada yapılan "işari (el kaldırarak)" oylamada, kabul ve ret oylarını saydıran Akar, teklifin reddedildiğini açıkladı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, teklifin muhalefet oylarıyla reddedilmesini, Twitter hesabından, "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun teklifi muhalefetin oyları ile reddedildi. AKP ve MHP milletvekilleri Şaşkın... " ifadeleriyle duyurdu.

1 yıl aynı konuda teklif verilemeyecek

TBMM içtüzüğünün 81. maddesi "Maddelerine geçilmesi veya tümü kabul edilmeyen kanun teklifleri, Genel Kurul'ca reddedilmiş olur" hükmünü içeriyor. İçtüzük ayrıca, "TBMM tarafından reddedilen kanun tekliflerinin, ret tarihinden itibaren 1 tam yıl geçmedikçe TBMM'nin aynı yasama dönemi içinde verilemeyeceğini" öngörüyor.

AKP'nin Anayasa Mahkemesi'nin iki kez verdiği iptal kararı üzerine geçen yıl hazırladığı ve İçişleri Komisyonu'nda da kabul edilen yasa teklifi, yaklaşık 9 ay sonra geçen hafta TBMM Genel Kurul gündemine alındı.

AKP'deki itiraza rağmen İçişleri Bakanlığı istemişti

Muhalefetin yanısıra AKP içinde de teklife itirazlar olduğu için Genel Kurul gündemine alınması gecikmişti.

Kamuya ilk kez girecek veya yeniden dönecek olanlar için arşiv araştırması, MİT, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, üst düzey kamu görevlileri gibi gizlilik gerektiren "hassas" görevlerde bulunacaklar için ise arşiv araştırmasının yanısıra, güvenlik soruşturmasını zorunlu tutan yasa teklifinin bazı maddeleri için önergeyle değişiklik yapılması planlanıyordu.

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Teklifte, güvenlik soruşturması kapsamında kişinin eşi, birinci derece kan ve sıhri hısımlar yani kişinin eşinin ailesinin de dahil edileceği hükmü yer alıyordu.

Bu düzenlemeye AKP içinde de itirazlar olduğu için, teklif reddedilmeseydi, değişiklik önergesi verilerek, "sıhri hısımlar" güvenlik soruşturması kapsamından çıkarılacaktı.

Teklifin eleştiri konusu olan bir başka maddesi ise güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından elde edilen veriler için kurulacak "değerlendirme komisyonu"nun üye sayısı ve niteliğine ilişkindi.