Aslı Özkısırlar'ın ölümü: Ailesi 'ihmalden, boş yatak olmamasından öldü' açıklaması yaptı

34 dakika önce

Kaynak, Twitter Fotoğraf altı yazısı, Aslı Özkısırlar

İzmir'de akciğer rahatsızlığının tedavisi için hastanelerde yatak bulamadığını Twitter sosyal medya hesabından duyuran ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da hesabını ekleyerek sitem eden Aslı Özkısırlar Cuma sabahı hayatını kaybetti.

41 yaşındaki Aslı Özkısırlar'ın kardeşi, "Benim ablama doktorun, hastanenin ihmalinden, boş yatak olmamasından öldü" açıklamasını yaptı.

Özkısırlar, Alsancak Sevgi Yolu 'nda takı satarak geçimini sağlıyordu ve Twitter'daki @taki_tezgahi hesabını kullanıyordu.

Özkısırlar, hastalığı ile ilgili tedavi sıkıntısını da paylaştığı bu hesaptan son paylaşımını 31 Mart tarihinde yaptı.

Melike Özkısırlar, ablasının romatizmal bir rahatsızlık olan Polikondrit ve Cogan hastalığına yakalandığını ve son bir aydır durumunun ağırlaştığını anlattı.

Demirören Haber Ajansı'na konuşan Özkısırlar, 25 kilo kaybetmesi ve sürekli kusma şikayeti nedeniyle ablasını Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdüklerini söyledi

"Oradaki romatoloji doktoru gerekli tetkikleri yaptı, yaklaşık 1 ay önce. Bunun sonucunda, kendisinin durumunun kötü olduğunu, hastalığının ciddi olduğunu, vücudundaki organlarının yangın yeri olduğu söylendi. Kusmasının ve kilo kaybının sebebinin de bu olduğu söylendi. "

Ancak doktorun aileye, "yatarak tedavi etmek istiyorum" demesine karşın 25 gün boyunca Aslı Özkısırlar'a yatak bulunamadı.

Melike Özkısırlar, bir hafta önce nefes alamama şikayetiyle tekrar hastaneye başvurduklarını ancak doktorun kendilerini, "Aslı benim aklımda. Servise tekrardan bildirdim. Boş yatak olduğunda alacağım' diyerek eve gönderdiğini söyledi.

Bundan birkaç gün sonra 30 Mart tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da hesabını ekleyerek Twitter üzerinden bir sitem paylaşımı yapan Aslı Özkısırlar Cuma sabahı hayatını kaybetti.

Melike Özkısırlar, "Bu kadar ağır olan bir hastayı acil değil diyerek geri gönderdi ancak acil olmayan bir hasta nefes alamaya alamaya öldü" dedi:

"Kendisi çok sevilen bir insandı. O kadar kendini kötü hissediyordu ki, kendisi de Sağlık Bakanlığı'na bir çağrıda bulunmuş. Hastanede yatak yok diye. Benim ablam pijamaları, bavulu hazır bir şekilde hastaneye yatacağım diye bekliyordu. Bununla ilgili de bir tweet atarak yatak yok çağrısında bulunmuş. Biz ara ara hastaneye gitmemize rağmen bir çözüm bulmadılar" dedi."

Aslı Özkısırlar'ın ölüm haberine tepkiler Twitter'da #Aslıölmediöldürüldü etiketi altında paylaşıldı ve Sağlık Bakanlığı'na açıklama yapma çağrısı yapıldı.