Cezaevine götürülen Gergerlioğlu'nun oğlu: "Doktordan bilgi dahi alamadık, babamı hastanenin arkasından kaçırdılar"

Hatice Kamer

Diyarbakır

10 dakika önce

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Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde anjiyo sonrası tedavi gören HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu bu sabah cezaevine götürüldü.

Gergerlioğlu, dün akşam evinde gözaltına alındıktan sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Avukat Bışar Alınak, müvekkili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Sincan Cezaevi'ne götürüldüğünü teyit etti.

Bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, ''Babamı bir mizansen ile hastaneden kaçırdılar'' dedi.

BBC Türkçe'ye konuşan Salih Gergerlioğlu, sabah 7'den beri HDP'nin on milletvekiliyle birlikte hastanenin önünde beklediklerini anlattı:

"Bize yoğun bakım servisinin tek çıkışı var dediler, ama yalan söylediler, bir mizansen uygulandı. Geceden beri burada bekleyen HDP'li milletvekilleri var, ben sabah yediden itibaren buradayım. Bunca zaman içinde telefonla dahi doktordan bilgi alamadık.

"HDP milletvekilleri babamın durumuyla ilgili bilgi almak için Sağlık Bakanı, Adalet Bakanı dahi her merciye ulaşmaya çalıştık, doktorla telefonla dahi görüşemedik, bize bilgi vermediler. HDP milletvekilleri bu konuyla ilgili basın açıklaması yaparken babamı hastanenin arka tarafından kaçırdılar."

"Babamın canıyla oynadılar"

Salih Gergerlioğlu, babasının hastaneden alınmasından sonra HDP milletvekillerinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşebildikleri belirtti:

'"Fahrettin Bey babamın sağlık durumunun iyi olduğunu teyit etmiş ama babamın hastaneden kaçırılmasıyla ilgili yorum yapmamış."

"Bu süreçte babamın canıyla oynadılar" diyen Salih Gergerlioğlu, babasının dün gece evden gözaltına alınması sırasında hakaretlerle darp edildiğini söyledi:

"Ayakkabısını bile giymesine müsaade etmediler, ayakkabısının diğer tekini ben götürdüm. Daha sonra araçların içinde kameraların görmediği alanda babamı darp etmişler, tehdide varan hakaretler etmişler, avukatları bunu tutanağa geçirdi. Dün gece yaşadıklarından sonra darp raporu da aldık. Bu yaklaşım sadece babama değil, ona oy veren 90 bin seçmene de büyük saygısızlık.''

HDP Meclis İdare Amiri Mahmut Toğrul da Ankara Şehir Hastanesi önünde bir basın açıklaması yaptı ve "Korsanvari bir şekilde milletvekilinin kaçırılması kabul edilemez" dedi.

Gergerlioğlu'na dün akşam anjiyo yapıldığını hatırlatan Toğrul şöyle devam etti: