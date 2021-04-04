İstanbul Yarı Maratonu koşuldu, ilk kez dünya rekoru kırıldı

29 dakika önce

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, İstanbul Yarı Maratonu tarihinde ilk kez dünya rekoru kırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği 16'ncı N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nu kadınlarda 1 saat 4 dakika 2 saniyelik derecesiyle Kenyalı atlet Ruth Chepngetich; erkeklerde ise 59 dakika 35 saniyelik derecesiyle Kenyalı atlet Kibiwott Kandie kazandı.

İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gelen Chepngetich, 16 yıllık İstanbul Yarı Maratonu tarihinde ilk kez dünya rekoru kırdı. Chepngetich İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu'nu daha önce ikişer kez kazanmıştı.

Bu yıl pandemi önlemleri sebebiyle 4 bin koşucunun katıldığı koşu Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan başladı.

Yarı maratonun başlangıcı İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Göksun Öz tarafından yapıldı.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Yarı maratonu erkeklerde 59 dakika 35 saniyelik derecesiyle Kenyalı atlet Kibiwott Kandie kazandı

Önce Galata Köprüsü ve ardından da Fatih'e doğru ilerlenen 21 kilometrelik parkur, başlangıç noktasında son buldu. Koşu esnasında parkur üzerindeki kapalı tutulan yollar saat 15.00'te açıldı.

Erkeklerde tüm dereceleri Kenyalı atletler elde etti

Kadınlarda dünya rekoru kıran Chepngetich'i, 1 saat 4 dakika 40 saniyeli derecesiyle Etiyopyalı Yalamzere Yehuhlaw takip ederken; koşunun üçüncüsü ise 1 saat 4 dakika 51 saniyelik dereceyle Kenyalı atlet Helen Obiri elde etti.