Enflasyon Mart'ta yüzde 16,19 ile yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesine çıktı

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre mart ayında enflasyon yıllık yüzde 16,19 oldu ve Temmuz 2019'dan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

Reuters anketine göre de enflasyonun yüzde 16,11 gelmesi bekleniyordu.

Aylık enflasyon ise yüzde 1,08 olarak açıklandı.

Çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 16,88 olarak gerçekleşti; bu son iki yılın en yüksek seviyesi anlamına geliyor.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu gruplar yüzde 24,85 ile ulaştırma, yüzde 23,64 ile ev eşyası ve yüzde 21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu gruplar ise yüzde 7,43 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,01 ile haberleşme ve yüzde 8,33 ile eğitim.

Mart ayında yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 17,44 olarak gerçekleşti.

En çok karnabaharın fiyatı arttı

Mart 2021'de endekste kapsanan 415 maddeden, 93 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı.

287 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Karnabahar yüzde 61,04 ile fiyatı en çok yükselen ürün oldu.

Karnabaharı yüzde 27,88 fiyat artışı ile sivri biber, ardından da yüzde 9,79 ile tavuk eti takip etti.

Yabancı kurumlar da Mart ayında enflasyonun yüzde 16'nın üzerine çıkacağını tahmin etmişti.

Bloomberg HT'nin haberine göre Unicredit, Türkiye'de Mart ayı için yüzde 16,3 manşet enflasyon beklerken, çekirdek enflasyonun da yüzde 16,9'a çıkacağını öngörmüştü.

ING de Mart ayında enflasyonun yüzde 16,3 olacağını tahmin etmişti.

Mart ayının sonuna doğru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişimin ardından Türk Lirası'nda dolara karşı değer kaybı yaşandı.

Türk Lirası'nda yüzde 10'a yakın düşüş kaydedildi.

Bu enflasyon oranı TCMB'nin yüzde 5 olan enflasyon hedefinin yukarısında.