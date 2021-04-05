Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha iyisi için imkan bulana kadar Montrö'ye bağlılığımızı sürdürüyoruz

21 dakika önce

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Montrö'nün ülkemize sağladığı kazanımları önemli görüyor, daha iyisi için imkan bulana kadar Montrö'ye bağlılığımızı sürdürüyoruz" dedi. Erdoğan, Montrö'den çekilmek için bir çalışma veya niyetlerinin bulunmadığını açıkladı.

104 emekli amiralin yayınladığı Montrö bildirisi hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, bu bildirinin demokrasiye zarar verdiğini ve kabul edilemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bildiride değinilen bir diğer konu olan, rütbeli bir askerin bir cübbeyle namaz kıldığını gösteren fotoğraf hakkında ise "Münferit bir olay" dedi ve görüntüyü yanlış bulduğunu belirtti.

Erdoğan konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nin soruşturma başlattığını açıkladı.

Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda konuşan Erdoğan, bildiriye imza atan diplomatların bugüne kadar Türkiye'ye destek veren bir açıklamaya imza atmadığını söyledi ve ekledi:

"Bunları FETÖ'cü hainlerin başlattıkları 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletimizin yanında yer alırken de görmedik.

"Geçmişi darbeler ve bildirilerle dolu bir ülkede bir gecede 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması asla kabul edilemez.

"Buna ifade özgürlüğü diyemeyiz. İfade özgürlüğü 'aksi halde' diye başlayan ve ülkenin seçilmiş yönetimini darbeyle tehdit eden cümleleri asla kapsamaz.

"Bu yöntem ve bu tarz ifadeler dünyanın her yerinde demokrasiye saldırı olarak kabul edilir ve aynı şekilde muameleye maruz kalır."

'Bu işin merkezinde ana muhalefetin ta kendisi var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Montrö'nün imzaladığı dönemin şartlarında önemli bir kazanım olduğunu, gelecekte ihtiyaç duyulması halinde her türlü sözleşmenin gözden geçirilebileceğini söyledi.

Muhalefet partilerinden "Bu tartışmalar ekonomik sıkıntıların üzerini örtmek için kullanılıyor" eleştirisi geldiğini hatırlatan Erdoğan, ekonomiye esas zarar veren şeyin bu tür tartışmalar olduğunu ve CHP'nin bu tartışmaları alevlendirdiğini savundu:

"104 kişi içinde bizzat CHP üyesi olanlar var. Bunları da yakın zamanda yazılı ve görsel medyada göreceksiniz. Bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin İstanbul ve Çanakkale boğazlarında tam anlamıyla egemen olmadığını ama Montrö'nün dışında kalacağını savunduğu Kanal İstanbul'da tam egemen olacağını söyledi ve ekledi:

"Atatürkçülük ve cumhuriyetçilik adına milli egemenlik haklarını tahkim edecek böyle bir projeye karşı çıkanlar en büyük Atatürk ve cumhuriyet düşmanıdır."

Tartışma nasıl başladı?

Montrö tartışması iki hafta önce Başkanı Mustafa Şentop'un HaberTürk TV'de katıldığı bir programda, Montrö Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı tarafından feshinin mümkün olup olmadığı yönündeki bir soruya, bunun "teknik olarak yapılabileceği" yanıtını vermesiyle başlamıştı.

Hafta sonu emekli amirallerin açıklaması üzerine başlatılan soruşturma ise devam ediyor. Soruşturma kapsamında 10 amiral gözaltına alınırken dört amiral de ifade vermeye davet edildi.