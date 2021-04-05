Emekli amirallerin 'Montrö bildirisi' için hangi muhalefet partisi ne dedi?

17 dakika önce

104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bir bildiri yayımlamasına muhalefetten farklı tepkiler geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, direkt bildiri ile ilgili bir ifade kullanmayarak Twitter'dan 'yaratılan sahte gündemlere' değindi:

"Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü Ekonomist Erdoğan yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise emekli amirallerin bildirisine tepki gösteren hükümet temsilcilerini eleştirdi.

Twitter'da İletişim Başkanı Altun'a cevap veren Özkoç, Tuğamiral Mehmet Sarı'nın fotoğrafını paylaşarak, "Siz önce kendi yarattığınız vesayetçilerle savaşın. O eleştirdiğiniz amiraller 15 Temmuz'un önünde de sonunda da dimdik durdular. Deniz Kuvvetlerini ağzına kadar FETÖ'cü dolduranlar, 15 Temmuz'un ertesinde Atatürk ilke ve devrimleriyle yetişmiş subaylar olmasa bugün koltuklarında oturamıyor olacaklardı. Şimdi çıkmışlar 5. kol faaliyeti filan. Hadi oradan... Vatansever eleştirileri tebrik ediyorum" dedi.

Meral Akşener: Bu bir zevzekliktir

Bildiriye ilişkin basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Kişisel fikrimi söylüyorum; bu bir zevzekliktir. İktidar partisine, üzerinde tepinme fırsatı doğmuştur" dedi.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

"Bu tür emekli de olsa gece yarısı yapılan silahlı bürokrasi mensubu kişilerin açıklamaları genellikle Türkiye'deki demokrasinin kesintisine sebep olan muhtıraları, darbeleri hatırlatır" diyen Akşener, "gerek darbe gerek muhtıraların sadece iktidarı değil muhalefeti de değiştirdiğini" vurguladı.

"Biz bu ülkede 104 işsiz gencin derdini konuşmak durumundayız, biz bu ülkede 104 tabletsiz çocukların derdini konuşmak zorundayız. Biz bu ülkede 104 siftahsız esnafın derdini konuşmak zorundayız" diyen Akşener, siyaseti siyasetçinin yaptığını vurguladı:

"Herkes görevini, işin başındayken yapmalıydı. Ben bu arkadaşlar görevdeyken maalesef Yunanistan'ın işgal ettiği Adalar konusunda bir tavır göremedik."

HDP: İktidarın yazılı bir bildiriden darbe riski devşirmesi siyasi fırsatçılık

104 emekli amiralin bildirisiyle ilgili olarak Halkların Demokratik Partisi'nden yapılan açıklamada ise "Demokrasiyi ve özgürlükleri hedef alan darbeci yaklaşımlara ve tutumlara karşı tavrımız her zaman nettir. Ancak iktidarın yazılı bir bildiriden darbe riski devşirmesi de siyasi kurnazlık ve fırsatçılıktan öte bir anlam taşımamaktadır" denildi.

Babacan: Hükümete altın tepside fırsat sundular

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise bildiriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Hükümete altın tepside fırsat sundular. Ciddi bir basiretsizlik" dedi:

"Emekli generallerin bildirisi kabul edilebilir bir şey değil. Burada ciddi bir basiretsizlik var. Böyle bir açıklamanın nereye gideceğini hesap etmeleri gerekir. Yıllarca askeri eğitimden geçmişler, defalarca darbe teşebbüsü yaşamışlar. Hesaplamaları lazım. Zamanı yanlış, mecrası yanlış. Çok büyük bir hata yapmışlar, kabul edilemez."

Babacan katıldığı FOX TV yayınında hükümetin bu bildiriyi Kanal İstanbul lehine kullanacağını aktararak, "Bundan sonra 'Kanal İstanbul'u istemiyorum' diyenlere, 'Darbeci amirallerle mi berabersin, yoksa benimle mi' diyerek kutuplaştırma yapılacak. Emekli generaller altın tepside bunu hükümete sundu" dedi.

Davutoğlu: Mağduriyet algısı oluşturup gerçekleri unutturmaya çalışmayın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da bildiriyi eleştiren isimlerden biri oldu.

Davutoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Militarist ya da sivil fark etmez, darbe heveslilerine geçit verilemez. Bildiri ülkenin tarihsel hafızasını ve içinden geçtiği hassas süreci göz önüne almayan; kötü niyetli bir sorumsuzluk örneğidir." ifadesini kullandı.

Davutoğlu bir sonraki tweetinde ise hükümete yüklenerek "Saçma sapan bir bildiri üzerinden mağduriyet algısı oluşturup gerçekleri unutturmaya çalışmayın!" dedi.

Muharrem İnce: Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak?

Memleket Hareketi adındaki siyasi hareketin kurucusu olan Muharrem İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Montrö Boğazlar Sözleşmesi konusunda Amiraller görüş açıklamayacak da kim açıklayacak? Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak? Darbe veya iması varsa hep birlikte karşı çıkalım. Biz Memleket Hareketi olarak her türlü darbeye karşı çıkmaya hazırız" dedi.

"Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarıp ifade özgürlüğü diyenler, ülkemizin çıkarları için endişelerini belirten emekli amiralleri darbecilikle suçlayıp sabaha karşı gözaltına alıyor" diyen İnce, "Yıllar önce FETÖ ile ortak kumpas kurdunuz, şimdi hangi kumpasın peşindesiniz?" ifadesini de kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bildiriyle ilgili soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiriye imza atan 104 emekli generalden 14'ü hakkında gözaltı kararı verdi.

Emekli amirallerden 10'u gözaltına alındı, 4 emekli amirale 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri bildirildi.