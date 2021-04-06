'Montrö bildirisi': Gözaltındaki emekli amiraller neyle suçlanıyor, ifadeleri ne zaman alınacak?

Fundanur Öztürk

Ankara

39 dakika önce

Kaynak, Getty Images

104 emekli amiralin Montrö Sözleşmesi hakkında yayımladığı ortak açıklamanın ardından, gözaltına alınan 10 emekli amiralin ifadelerinin yarın alınması bekleniyor.

Emekli amirallerin avukatı Şule Nazlıoğlu, metnin bir bildiri değil, açıklama olduğunu ve herhangi bir suç unsuru içermediğini söylüyor.

Emekli amiraller neyle suçlanıyor?

Emekli amiraller hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 316/1 maddesinde yazılı "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan re'sen soruşturma açılmıştı.

BBC Türkçe'nin amirallerin avukatı Şule Nazlıoğlu'ndan edindiği bilgiye göre, gözaltında bulunan emekli amirallerin polis ifadesine henüz başlanmış değil.

Avukat Nazlıoğlu, polis ifadesinin yarın sabah başlayarak tüm gün süreceğini ve Perşembe sabahı itibariyle de savcılık karşısına çıkacaklarını ifade ediyor.

Basına yansıyan haberlerde emekli amirallerin polise ifade verdiği ve açıklama metnini emekli Amiral Ergün Mengi'nin hazırladığı iddia edilmişti.

Avukat Nazlıoğlu bu iddiaların doğru olmadığını ifade etti.

Nazlıoğlu açıklama metni için ise "Bu bir bildiri değil, açıklama. İçeriğinde hiçbir suç unsuru içermeyen sıradan bir açıklama yüzünden sabahın köründe gözaltına alınarak 4 gün gözaltı süresi verilmesi adil yargılanma hakkının çok açık çiğnenmesi demektir" dedi.

Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından yürütülüyor.

Hukukçular soruşturma için ne diyor?

BBC Türkçe'ye konuşan eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Nadi Türkaslan, emekli amiraller hakkında TCK'nın 316 maddesine göre işlem yapabilmek için gerekli suç unsurlarını oluşmadığını değerlendiriyor:

"Bu bir niyet okumadır. 104 kişinin hangi suç ya da suçları işleyecekleri konusunda anlaştıklarını ve bu suçları işleyebilmek için gerekli vasıtalarda da anlaştıklarını ortaya koymanız gerekiyor ancak bildiride bunların hiçbiri yer almıyor."

Türkaslan, "Açıklamanın gece geç vakitte yapılmış olması bunun suç oluşturduğu anlamına gelmez" diyor.

Türkaslan'a göre, emekli amirallerin açıklamasında herhangi bir suç unsuru bulunmamasına rağmen soruşturma başlatılmış olması, ifade özgürlüğünün ihlali anlamına geliyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Yaşar Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Timur Demirbaş da, "Anayasa'nın 26. Maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. Maddesi gereği tamamen ifade özgürlüğüdür. O bildiride darbe çağrısı yok, kaldı ki bunlar emekli insanlar. İnsan hukuk devleti adına üzülüyor, Türkiye bunları hak etmiyor" diyor.

Anadolu Ajansı'nda yer alan bir habere göre, açıklamayı hazırlayan amirallerin "görevde olan muvazzaf subaylarla irtibatı olup olmadığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dışında diğer komutanlıklarla da irtibat kurulup kurulmadığı, başka kişilere imza için baskı yapılıp yapılmadığının araştırıldığı" ifade edildi.