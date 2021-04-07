Meral Akşener'den Çin'e Uygur Türkleri yanıtı: Egemenlik adı altında kardeşlerimize yapılan zulümle ilgili sorunumuz var

bir saat önce

Kaynak, Getty Images

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uygur Türkleri konusunda Çin Büyükelçiliği ile yaşanan polemiğe değinerek, "Bizim herhangi bir ülkenin egemenliği ile ilgili sorunumuz yok, ama Çin'in egemenlik adı altında Uygur kardeşlerimize yaptığı zulümle ilgili çok büyük bir sorunumuz var" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, Çin Büyükelçiliği'nin kendisine ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik tepkilerine de değindi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile ilgili 5 Nisan tarihli sosyal medya paylaşımlarına Twitter üzerinden tepki göstermişti.

Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Barın Katliamı" etiketini kullanarak "Çin esaretine boyun eğmeyen Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı anıyorum, uğradıkları zulümlere sessiz kalmayacağız" demişti.

Yavaş ve Akşener'in, Sincan'ın Barın kentinde 1990'da yaşanan olayla ilgili paylaşımlarına, Çin'in Ankara Büyükelçiliği de Twitter'da onların kullanıcı adını da etiketleyerek "Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir" yanıtını vermişti.

Bu paylaşım sonrası Çin Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış, Büyükelçi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'la görüşmüştü.

Çin, ülkenin kuzey batısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayanlara yönelik "soykırım" iddialarını yalanlıyor ve bölgede "teröre ve radikalizme karşı mücadele" verildiğini, gözaltı kampları uygulamasının da meslek edindirme amaçlı yeniden eğitim kampları olduğunu savunuyor.

Türkiye ile Çin arasında son yıllarda gelişen ekonomik ilişkiler, Çin'de zulüm gördükleri gerekçesiyle Türkiye'ye sığınan Uygur Türkleri arasında endişeye neden oluyor.

'Türkistan'da yaşanan insanlık dramına susmadık'

TBMM'deki grup toplantısında bu konuya değinen ve Çin'in Twitter üzerinden kendisini ve Mansur Yavaş'ı "tehdit ettiğini" söyleyen Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Çin Merkez Komitesi Türkiye Komiseri Fahri Çinli Cinping Perinçek'in gayretleri yetmemiş olacak ki bizzat Çin devleti kendisi devreye girmiş. Neden? Çünkü bir süredir iktidar ve küçük ortağını Perinçek ve Çin'in esaretinden kurtararak Uygur kardeşlerimiz için adım atmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü Türkistan'da yaşanan insanlık dramına susmadık, susmayacağız."

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Video altyazısı, Çin'deki kamplardan çıkan Uygurlar tecavüze uğradıklarını anlatıyor

Büyükelçiliğin Twitter paylaşımını aktaran Akşener, "Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" ifadesi için de " Birader buyur bekleriz. Adresimiz bellidir. Perinçek'in patronu da aynı küçük ortak gibi çok kızmış. Perinçek'le iş tutanların hepsi aynı durumda demek. Herkes bize kızıyor" diye konuştu.

Akşener şöyle devam etti: