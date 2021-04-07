Covid: Türkiye'de günlük en yüksek koronavirüs vaka ve can kaybı sayıları açıklandı, TTB 'Yanlış sağlık politikalarında ısrar, sosyal cinayettir' dedi

8 Nisan 2021, 01:13 +03 Güncelleme 5 dakika önce

Kaynak, DHA

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye'de en yüksek günlük koronavirüs vaka ve Covid-19 can kaybı sayılarının açıklanması sonrası hükümeti uyardı.

TTB açıklamasında, "Yanlış sağlık politikalarında ısrar, sosyal cinayettir" dedi.

TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut da geçen hafta Türkiye'de bu gidişle günlük vaka sayılarının 60 binlere ulaşacağı uyarısında bulunmuştu.

Vedat Bulut, Evrensel gazetesine yaptığı açıklamada, virüsün üreme ve yayılma hızının da mutasyonla birlikte arttığını söylemişti.

Bulut, "Vakalar 60 bine ulaştığında kritik zamana girmiş olacağız. Yoğun bakımlarda tıkanmalar olacak. Şimdiden klinikler tekrar Covid kliniğine dönüştürülüyor. Aşılama da hızlı gitmiyor. Toplumun yüzde 7-8'nin aşılanmasıyla olacak bir şey değil. Tekrar Ekim ayına dönebilir" demişti.

TTB daha önce "uzun süreli tam kapanma" çağrısı yapmıştı.

Kaynak, DHA

Son 24 saatte 276 can kaybı, 54 bin 740 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre Türkiye'de son 24 saat içerisinde koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 276 kişi hayatını kaybetti.

Aynı sürede koronavirüs testleri pozitif çıkanların sayısı ise 54 bin 740 oldu.

Böylece Türkiye'de şimdiye kadarki en yüksek günlük yeni vaka ve can kaybı sayısı açıklanmış oldu.

Türkiye'de kademeli normalleşmenin başladığı 2 Mart'ta günlük vaka sayısı 11 bin 837'ydi. O güne kadar en yüksek vaka sayısı, ikinci zirve sırasında, 8 Aralık 2020'de 33 bin 198 olarak kaydedilmişti.