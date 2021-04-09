Sedat Peker'in lideri olduğu öne sürülen örgüte operasyon: 63 gözaltı kararı

35 dakika önce

Kaynak, DHA

İstanbul merkezli birçok ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonu başlatıldı.

Anadolu Ajansı (AA) operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Hatay'da 121 adreste arama yapıldığını ve çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA'nın haberine göre soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve Peker'in de elebaşı olduğu 63 kişinin; "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlendi.

Elde edilen yeni deliller sonucu Sakarya ve Konya'da da bazı adreslere operasyonlar düzenlendi.

Demirören Haber Ajansı (DHA), operasyonun İstanbul ayağında 74 adrese yapılan baskınlarda 43 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Peker'in lideri olduğu iddia edilen örgütün eylemlerinin tespiti amacıyla kapsamlı çalışmalar yapıldığı ve bunun sonucunda da "örgütün karışmış olduğu çok sayıda suç eylemi ve bu eylemleri gerçekleştiren örgüt üyesi" tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Elde edilen deliller kapsamında Sedat Peker suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 09.04.2021 günü 63 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli suç unsurlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" denildi.

İnsansız hava araçlarıyla keşif yapılan ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyon kapsamında, belirlenen adreslerde aramalar devam ediyor.

Sedat Peker'in ise yurtdışında olduğu bildiriliyor.

Kaynak, DHA

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Peker'i sınır dışı etmişti

Sedat Peker, 2019'da yerleştiği Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde 18 Ocak'ta gözaltına alınıp, sınır dışı edilmiş ve Kosova'ya gitmişti.

Balkan Insight adlı internet sitesine konuşan Kosova yetkilileri, Peker'in Kosova pasaportu olmadığını, kendisine geçici oturum izni verildiğini söylemişlerdi.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde bu hafta dokuz polis yabancı suçlulara sahte pasaport sattıkları iddiasıyla gözaltına alınmış; ana muhalefet partisi lideri Hristijan Mickoski, Sedat Peker adına da Djadin Ademovski adıyla sahte kimlik ve pasaport düzenlendiğini iddia etmişti.

Türkiye'de 2007 yılında "organize suç örgütü liderliğinden" hüküm giyen ve 2014'te cezaevinden tahliye edilen Peker, 2016 yılında sokağa çıkma yasaklarının ve şiddetin sona ermesi için "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi yayımlayan Barış Akademisyenlerini "Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve kanlarınızla duş alacağız" sözleriyle tehdit etmişti.

Peker hakkında İstanbul Anadolu Adliyesi 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.