Ramazan tedbirleri: Türkiye'de bir ay boyunca hangi Covid önlemleri uygulanacak?

12 Nisan 2021, 13:17 +03 Güncelleme 21 dakika önce

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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ramazan Ayı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, iftar ve sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren etkinliklere ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek. Fırınlardaki özel sipariş de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan bir saat önce sonlandırılacak.

29 Mart'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, tırmanışa geçen Covid vakalarını önlemek için Ramazan Bayramı'nı da kapsayan kararlar almıştı.

Türkiye'de son günlerde koronavirüs salgınında hem vaka hem de can kaybı rekor düzeylere ulaştı.

Vaka sayısı günlerdir 50 bin eşiğinin üzerinde seyrediyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 50 bin 678 yeni Covid vakası görülürken, can kaybı 237 olarak tespit edildi.

Tedbirler bugün uygulamaya konacak

Bu akşam kılınacak ilk teravih namazı ile başlayacak Ramazan ayı tedbirleri şöyle sıralandı:

"Vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.

"Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurusuna uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek.

"Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan bir saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek."

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ramazan ayında alışverişlerde kalabalıkların oluşmasından korkuluyor.

Türbe ziyaretlerinde 'fiziki mesafe önlemleri'

"Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması sağlanacak."

'Toplu taşımada araç ve sefer sayısı artacak'

"İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az üç saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayılarının artırılması sağlanacak.

'Fahiş fiyatlara yönelik denetimler'

"Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimler arttırılacak ve aykırı durumlarla karşılaşılması halinde gerekli adli/idari işlemler ivedilikle yapılacak."

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugün toplanarak ilerleyen süreçte Covid'e karşı alınacak yeni tedbirleri görüşmesi bekleniyor.

Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda yarın Kabine toplantısında yeni tedbirlere karar verilebilir.

Salgının gidişatını takip eden kimi uzmanlar, açıklanan tedbirlerin yanı sıra kimi bölgelerde ya da tüm Türkiye'de belirli süreler için "tam kapanma" uygulanmasını öneriyor.

BBC Türkçe'ye konuşan İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, yalnızca aşılama ya da yalnızca sokağa çıkma kısıtlamalarıyla vaka sayısının kontrol altına alınamayacağını söyledi:

"Türkiye'de alınmakta olan mevcut önlemlerle bu iş kesin olarak çözülemez. Türkiye dünya sıralamasında giderek en ön sıralara tırmanmaya devam eder. Günlük 240 bin civarında test yapılıyor, buna rağmen vaka sayısı 40 binin üzerinde. 500 bin test yapılsa vaka sayıları 80-90 bin olur."

Tam kapanmanın gerekli olduğunu belirten Erk, vaka sayılarının kontrol altına alınması için dört başlıkta adım atılması gerektiği görüşünde:

Aşılama hızlanmalı

Tam kapanma sağlanmalı

Test sayısı artırılmalı

Toplu organizasyonlar yasaklanmalı.