Libya ve Türkiye heyetleri hangi konuları görüştü?

30 dakika önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Libya'nın Şubat ayında oluşturulan Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, beraberinde 14 bakanla birlikte Ankara'ya gitti.

Bakanlar Türkiye'deki mevkidaşlarıyla, Dibeybe ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Dibeybe'yi son dönemde Avrupa'dan art arda siyasetçiler ziyaret etmişti. Geçen hafta Yunanistan, İtalya ve Malta Başbakanları da Trablus'a giderek Başbakan Dibeybe ile görüşmüş ve kapalı olan Fransız, Yunan ve Malta büyükelçilikleri de yeniden açılmıştı.

Libya'nın yeni kurulan hükümetinin Türkiye'ye düzenlediği bu ilk kapsamlı ziyaret, Ankara'nın yeni yönetimle de ilişkilerinin yakınlığının bir sembolü olarak görülüyor.

Peki Libya ve Türkiye heyetleri bugün hangi konuları görüştü?

Bugün Dibeybe ile Erdoğan'ın görüşmesi öncesi Ankara'da bakanlar arası görüşmeler gerçekleşti. Öncelikle Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Necla El Mengus bir araya geldi. Çavuşoğlu, görüşmenin ardından "Türkiye-Libya dostluğunun ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak kararlılığımızı vurguladık" açıklaması yaptı.

Libyalı Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Oun ile bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, "Libya ile petrol ve doğal gaz başta olmak üzere iş birliğini geliştirme kararı aldıklarını" belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse ve Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile görüştü. "Özellikle sanayi alanında, madencilik alanında, bilişimcilik alanında Libya'nın potansiyelini bir noktaya taşımamız lazım. Bunu da yapacak olan biz bakanlarız" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali El Huveyc ve Planlama Bakanı Fahir Miftah Buferne ile görüştü. Pekcan, müteahhitlik sektörünün Türkiye ile Libya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin en önemli unsurlarından birini oluşturduğunu belirtti. Fahir Miftah Buferne de müteahhitlik sektöründe geçmiş sorunların çözülmesi amacıyla mutabakat zaptının yürürlüğe girdiğini, bu kapsamda Türk firmalarından tekrar çalışmalarına başlamasını beklediklerini söyledi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Libya'da çatışmaların başlamasıyla çok sayıda Türk şirketi ülkedeki alacaklarını tahsil edememişti

Türkiye'nin Libya'ya 150 bin doz aşı göndereceği açıklandı

Bakanların görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Dibeybe, Ankara'daki görüşmelerinin ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan bugünkü görüşmede ikili ticaret ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendirecek somut adımlar üzerine uzlaşıldığını söyledi ve ekledi:

"Artık Libya'da yaraların sarılmasına, yeniden imara, kalkınmaya ve Libyalı kardeşlerimizin refahına odaklanmalıyız. Türkiye sağlam kurumsal yapısı ve güçlü özel sektörüyle Libya'nın altyapı ve üstyapısından yeniden imarına her türlü desteği verecektir.

"Türk özel sektörünün Libya'ya dönüşünü hızlandıracak adımlar üzerine de fikir birliğine vardık. Yarın başbakan Dibeybe'nin iş adamlarımızla yapacağı toplantıda da tüm bu konular etraflıca değerlendirilecektir."

Erdoğan Libya'ya 150 bin doz koronavirüs aşısı göndereceklerini, şartlar olgunlaştığında Bingazi'deki Türkiye Başkonsolosluğu'nu faal hale getirmek istediklerini de ekledi.

Dibeybe: Deniz yetki alanı anlaşması iki ülkenin çıkarına

Erdoğan'ın ardından söz alan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, deniz yetki alanlarıyla ilgili anlaşmanın iki ülkenin çıkarına olacağını söyledi.

Dibeybe, ikili ticaret ilişkilerini dengeli bir şekilde artırmak istediklerini, Türkiye'nin hem müteahhitlik tecrübesi hem de daha önce Libya'da çalışmış olması nedeniyle bu alanda büyük pay alacağına inandıklarını belirtti.

İki ülkenin enerji ve koronavirüsle mücadele alanlarında da işbirliğine gireceğini söyleyen Dibeybe, THY'nin Libya seferlerine başlamasının da görüşülen bir diğer konu olduğunu belirtti.