Sağlık Bakanı Koca: Haziran ayında en az 30 milyon doz BioNTech aşısı bekliyoruz

13 dakika önce

Türkiye'de üçüncü, İstanbul'da dördüncü zirve

Türkiye'de Covid-19'un neden olduğu can kaybı 34 bin 182'ye, vaka sayısı ise 3 milyon 903 bin 573'e yükseldi.

'Vakaların yüzde 85'i İngiltere varyantı'

Financial Times ve Our World In Data verilerine göre Türkiye ABD, Çin, Hindistan, Birleşik Krallık ve Brezilya'nın ardından 18,5 milyon doz aşı ile en fazla aşı yapan 6. ülke.