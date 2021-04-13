Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan'ın ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçiyoruz

15 dakika önce

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de artan koronavirüs vakalarına karşı Ramazan'da alınacak önlemlerin görüşüldüğü ve 2 saat 45 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de vaka sayılarının son bir ayda rekor düzeyde artması ve son olarak 60 bin vakaya yaklaşılmasının ardından, yeni önlemler açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz" duyurusunu yaptı.

Sokağa çıkma sınırlaması, dönüşümlü mesai

Yarın (Çarşamba) akşam itibarıyla başlayacağı duyurulan yeni uygulamaya göre,

Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması sürecek. Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellendi.

Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak.

Şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.

65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması yeniden getirilecek.

Uzaktan eğitim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde alınacak yeni tedbirleri de açıkladı.

Buna göre, sınavlara hazırlık aşamasında bulunan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek.

Hizmet sektörü

Açıklanan yeni kısıtlamalara göre, yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.

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Lokanta ve benzeri işletmeler Ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek.

Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek. Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek.

Kapalı alanlardaki tüm etkinlikler ertelendi

Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Sokağa çıkma sınırlamasının saatleri güncellendi.

Erdoğan, salgın döneminde ekonomik olarak zor günler geçiren esnafla ilgili de konuşarak, "Esnafımıza sağladığımız karşılıksız destek 60 milyar lirayı aşmıştır. Buna rağmen esnafımızın eski düzenlerine dönmek istediğinin farkındayız" dedi.

Türkiye'de son 24 saatte 59 binin üzerinde yeni Covid vakası görülürken, 273 kişi Covid kaynaklı olarak yaşamını yitirdi. Böylece Covid nedeniyle görülen toplam vefat sayısı 34 bin 455 oldu.

'AB tam üyeliği hedefine bağlıyız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in geçtiğimiz hafta Türkiye'ye yaptığı ziyaret de vardı.

Türkiye-AB ilişkilerine değinen Erdoğan, "Türkiye Avrupa Birliği ile ilişkilerinde daima samimi ve şeffaf olmuştur. Biz hala Avrupa Birliği tam üyeliği hedefine bağlıyız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Avrupa Birliği'nden tek talebimiz, üyeliği kabul edilen diğer ülkelerle aynı süreçlere ve uygulamalara tabi tutulmamızdır" dedi.