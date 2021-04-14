Kemal Kılıçdaroğlu dahil 10 milletvekiliyle ilgili dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'e gönderildi
- Ayşe Sayın
- BBC Türkçe, Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekili hakkındaki dokunulmazlık fezlekeleri TBMM'ye sevk edildi. Fezlekelerin sekizi CHP, ikisi ise HDP milletvekillerine ait.
Fezlekelerle, 10 milletvekilininn yasama dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.
Hakkında fezleke düzenlenen CHP yöneticileri arasında Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem Erkek, Fethi Açıkel ve Veli Ağbaba da bulunuyor.
Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin de dokunulmazlığının kaldırılması talep ediliyor.
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün de dokunulmazlık fezlekeleri de TBMM'ye iletildi.
Karma Komisyon'a sevk edildi
Meclis'e yeni gönderilen fezlekeler de, diğer dokunulmazlık fezlekeleri gibi TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.
Milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması, Karma Komisyon'un vereceği rapor doğrultusunda Meclis Genel Kurulu kararıyla mümkün oluyor.
Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekillerinin TBMM üyelikleri sürüyor ancak milletvekiliyken yargılanmalarının yolu açılmış oluyor.
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