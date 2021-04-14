128 milyar dolar: CHP, parti binalarından indirilen afişleri için gerekirse AYM'ye başvuracak

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

14 Nisan 2021, 17:26 +03 Güncelleme 20 dakika önce

Kaynak, CHP

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), iktidarla arasında polemik konusu olan ve parti binalarından indirilen "128 milyar dolar nerede?" afişleriyle ilgili yargı kararına itiraz edecek. Mahkemelerin itirazları reddetmesi halinde CHP, "siyaset yapma ve ifade özgürlüğünün engellendiği" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuru yapmayı planlıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinden kimlere ne şekilde satış yapıldığını yurttaşların bilme hakkı olduğunu, bu nedenle "128 milyar dolar nerede?" sorusunu sormaya devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı da olan Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemini de kapsayan son 2 yılda Merkez Bankası rezervlerinden 128 milyar doların eksildiğini savunan CHP'nin bu konuda bilboardlar ve parti binalarına astığı afişlerle başlattığı "128 milyar dolar nerede?" kampanyasına karşı yargı devreye girmişti.

Afişlerle ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle soruşturma başlatılmış, emniyet birimleri eliyle de afişler birer birer indirilmişti.

CHP kaynaklarının verdiği bilgiye göre toplam 40 ildeki parti örgüt binaları ve bilboardlardan afişler kaldırıldı.

Kaynak, DHA

Kılıçdaroğlu: Polislerini baskına göndermişsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki parti binalarından Salı gecesi afişlerin vinçlerle indirilmesine Twitter hesabından tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise partinin il ve ilçe binalarına asılan "128 milyar dolar nerede?" afişlerinin toplatılması için devletin seferber edildiğini belirterek, "Savcılar 128 milyar dolar afişleri için vinç kaldırma yarışına girmiş. Gece yarısı CHP binalarına tecavüz ediliyor. Devletin gücüyle demokrasiye darbe yapılıyor" görüşünü savundu.

CHP yargıya taşımaya hazırlanıyor

CHP yönetimi, afişlerin indiririlmesini ifade ve siyasi faaliyette bulunma hakkına müdahale olduğunu savunuyor.

BBC Türkçe'ye değerlendirmede bulunan CHP'nin hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, afişlerin indirilmesi kararını veren savcıların, mülki idare amirlerinin "suç işlediğini" belirterek, bu kararlara itiraz edeceklerini söyledi.

Afişlere el koyma kararlarının sulh ceza mahkemelerinden çıktığını ve bu mercilere itiraz haklarını kullanacaklarını anlatan Erkek, ret kararı çıkması halinde AYM'ye, siyaset yapma hakkının engellendiği gerekçesiyle başvuruda bulunacaklarını söyledi.

'128 milyar dolar kimin evinde?'

Muharrem Erkek partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında da, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin 128 milyar doların Türk halkının evinde ve banka hesaplarında olduğu açıklaması yaptığına dikkat çekerek, "128 milyar dolar nerede? Canikli, 'Bu para Türk halkının evinde' diyor. Soruyorum: Kimin evinde?" dedi.

Berat Albayrak da CHP'nin afişli kampanyası öncesi Şubat ayında, Merkez Bankası'nın döviz rezervleri ile ilgili olarak parti yöneticilerinin yaptığı açıklamalar nedeniyle CHP aleyhine 500 bin liralık tazminat davası açmıştı.

Kaynak, DHA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında da Albayrak'ın açtığı davayı anımsattı. Albayrak'ın dava dilekçesinde "Paranın akışını herkes izleyebilir" dediğini belirten Erkek, şu görüşleri dile getirdi:

"Biz 'hangi tarihlerde, hangi ihaleyle, hangi kurdan, kimlere sattınız?' diye soruyoruz. Çıkın açıklayın. Devlet sırrı mı bu? Çıkın açıklayın kardeşim, hesap verin. Saydamlık yoksa zaten demokrasi yoktur. Amacımız bu zaten, demokratik hukuk devleti arıyoruz.

"Biz mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün il başkanlarımızı, ilçe başkanlarımızı, gençlik kollarımızı ifadeye çağırıyorlar. Hiç sorun değil. Üyemizden genel başkanımıza kadar hangi baskıyı kurarsanız kurun bir santim hiçbirimiz geri adım atmayacağız. Sorduğumuz sorudan çok rahatsızlarmış. '128 milyar dolar nerede' sorusundan çok rahatsızlarmış. Verdiğimiz rahatsızlıktan çok mutluyuz."

CHP sonuçlarından memnun

128 milyar dolar afişleri bilboard ve parti teşkilatlarından indirilen CHP, tartışmanın sonuçlarından memnun.

CHP kaynakları afişlerin indirilmesi tartışması nedeniyle, geniş bir toplum kesiminin "128 milyar dolar" tartışmasından haberdar olduğuna dikkat çekerek, yargı eliyle afişlere müdahale edilmesinin kamuoyunda, "iktidarın paniklenmesi" olarak algılandığını savunuyor.

Geçmişte Erdoğan'ın "gündem belirlediğine" dikkat çekilirken, "128 milyar dolar nerede?" tartışmasında, iktidarın sürekli "yanıt vermek zorunda kalan taraf" olduğu vurgulanıyor.

CHP yöneticileri, engelleme girişimlerine karşın, afişleri asmaya, sosyal medya ve diğer mecralardan da, ikna edici yanıt alana kadar "sormaya devam edeceklerini" belirtiyorlar.

Kaynak, Getty Images

Erdoğan 'finansal dalgalanmayla mücadele' demişti

CHP'nin geçen yıl Kasım ayında Berat Albayrak'ın bakanlık görevinden istifasının ardından, Merkez Bankası döviz rezervlerinde 128 milyar dolarlık azalma olduğu iddiasını dile getirmiş ve sürekli de gündemde tutmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmalarında da sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, bu miktarın kimlere satıldığı sorusuna yanıt istemişti.

Erdoğan ise 24 Şubat'ta partisinin grup toplantısında şu yanıtı vermişti: