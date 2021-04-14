Yıldırım Akbulut: Eski başbakan 86 yaşında hayatını kaybetti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakan Yıldırım Akbulut ve Tansu Çiller ile - Ağustos 2016

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Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından 1989 yılında Anavatan Partisi (ANAP) genel başkanlığı ve başbakanlık görevine gelen Akbulut, bu görevlerini ANAP Kongresi'ndeki seçimleri Mesut Yılmaz'a karşı kaybettiği 1991 yılına kadar sürdürdü.