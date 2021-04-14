"Her ile bir üniversite" diplomalı işsizliğe mi yol açtı?

Haber & Video: Esra Yalçınalp

Animasyon: Selim Büyükgüner

13 dakika önce

Türkiye'de 1980'lerden beri "her ile bir üniversite" politikası uygulanıyor. Buradaki hedef, öğrencilerin kendi illerinin dışına çıkmadan yüksek öğrenim görebilmeleri.

Gelinen noktada, her ilde bir üniversite ve hatta bazılarında çok daha fazlası mevcut. 2001'de 74 olan üniversite sayısı bugün 204. 2001'de 1,5 milyon olan üniversite öğrencisi sayısı ise 8 milyona ulaşmış durumda.

Peki "her ile bir üniversite" politikasının gençlere, yükseköğrenime ve Türkiye'ye hedeflendiği gibi olumlu bir katkısı oldu mu?