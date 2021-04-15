Merkez Bankası faiz kararı: Yüzde 19 olan politika faizi değişmedi

15 Nisan 2021, 14:01 +03 Güncelleme bir dakika önce

Kaynak, DHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yüzde 19 olan politika faizini değiştirmedi. Bu, Merkez Bankası'nın, Başkan Şahap Kavcıoğlu yönetiminde açıkladığı ilk faiz kararı oldu. Karar sonrası Dolar/TL kuru 8,10'u aştı.

Bazı ekonomistler, kurun artmasında, önceki açıklamalarda yer alan "Gerekirse ek sıkılaşma önlemleri alınabilir" ifadesinin yeni açıklamada olmamasının, piyasalara daha fazla faiz artırımı olmayabileceği ve sırada faiz indirimlerinin olabileceği mesajı vermesinin etkili olduğunu söylüyor.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Talep ve maliyet unsurları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşeceği öngörülmektedir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizini sabit tutarak sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir" denildi.

'Politika faizi enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulacak'

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

"Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikâmesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır. Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir."

Daha önce Foreks anketine katılan 22 ekonomistin 21'i faizin sabit bırakılacağı tahmininde bulunmuştu.

Bir ekonomist ise faizin 100 baz puan artışla yüzde 20 seviyesine yükseltileceğini öngörmüştü.

TCMB, Ocak ve Şubat aylarında politika faizini yüzde 17 seviyesinde tutmuştu.

Geçen ay 200 baz puanlık artırım kararı ile faizin yüzde 19'a yükseltilmesi sonrası Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınmıştı.

Kaynak, TWITTER