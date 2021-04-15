Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a: Gerginliği sürdürürseniz biz de sürdürürüz

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmesinin ardından yapılan ortak basın toplantısında gergin anlar yaşandı. İki bakan, Doğu Akdeniz, azınlık hakları, Ege'deki kıta sahanlığı, adaların silahlandırılması, göçmenler konusunda karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Türkiye ile Yunanistan arasında yeniden başlayan istikşafi görüşmelerden ve toplantılardaki pozitif atmosferden memnuniyet duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Önkoşulsuz olarak diyaloglarımızı sürdürmek, ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Daha sonra söz alan Dendias ise "Türkiye, Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal etmeye devam ederse masada olan önlemler (yaptırımlar) gündeme gelecektir" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu "Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım. Dendias maalesef ülkeme dönük olarak son derece kabul edilemez ithamlarda bulundu" diyerek bu ifadelere tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, "Bunu kabul etmem mümkün değil. Bizim attığımız adımlar da haklarımızı korumaya yöneliktir. Bu konuyu kendi aramızda mutabık kaldığımız halde buraya gelip Türkiye'yi suçlarsanız bunların cevabını vermek durumunda kalırım" diye konuştu.

Türkiye'nin kimsenin egemenlik hakkını ihlal etmediğini belirten Çavuşoğlu, "Gerginliği sürdürürseniz biz de sürdürürüz" dedi.

'Doğu Akdeniz'de hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamam'

Daha sonra söz alan Dendias ise "Türkiye ile birlikte pozitif gündem oluşturabiliriz ekonomik anlamda. İlişkilerimizi ilerletebiliriz. Olumsuz havayı ortadan kaldırabiliriz" diyerek Kıbrıs konusunda "kabul edilen yegane çözümün iki toplumlu federasyon çözümü" olduğunu belirtti ve ekledi:

"Yunanistan, Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyor. Vize serbestisi gibi konuları ele almaya hazırız. Ancak ihlal edilemez bir kural var, bu da bütün ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı göstermekten geçer. Türkiye bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse, bunu tekrarlarsa o zaman masada olan önlemler gündeme gelecektir."

Çavuşoğlu'nun itirazı üzerine cevap vermek için tekrar söz alan Dendias, "Tahmin ettiğim kadarıyla senin çalışma arkadaşların kraldan daha fazla kralcı. Doğu Akdeniz'de hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamam. Türkiye hem Ege hem de Doğu Akdeniz'de ihlallerde bulunuyor. Biz bunları ilk kez dile getirmiyoruz" dedi.

'Azınlıklar sorunu'

Çavuşoğlu ayrıca Yunanistan'ın "Türk azınlığı" kabul etmeyip sadece "Müslüman azınlık" tanımı kullanmasını eleştirerek "Biz Rum Ortodoksları kabul ediyoruz. Ama sizin Yunanistan'daki Türk azınlığa 'Sen Türk değilsin Müslümansın demeniz' uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.