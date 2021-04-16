'Montrö Bildirisi' soruşturması: Altı emekli amiral ve bir emekli general ifadeye çağrıldı

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Kaynak, DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiral tarafından yayımlanan "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma kapsamında, altı emekli amiral ve bir emekli generali ifadeye çağırdı. Yapılan tebligatta ise 7 emekli askerden, 22 Nisan Perşembe günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade vermeleri istendi.

Emekli askerlerin İstanbul, Ankara, Muğla ve Antalya'daki evlerinde yapılan aramalar sonucu bu kişilere ait cep telefonu ve bilgisayarlara el konuldu.

BBC Türkçe'ye konuşan Avukat Hüseyin Ersöz, yedi emekli asker arasında müvekkilleri eski Deniz Harp Okulu Komutanı Metin Açimuz ve eski Sahil Güvenlik Komutanı Alper Tezeren'in de bulunduğunu söyledi.

Hüseyin Ersöz, soruşturmada gizlilik kararı olduğunu, bu nedenle dosyaya dair detayları inceleyemediklerini ve yedi kişinin soruşturma için neden seçildiğini bilmediklerini belirtti.

"Bildiride şiddete çağrı olarak nitelendirilebilecek bir unsur yok" diyen Ersöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açıklama tamamı emekli olan askerler tarafından yapıldı. Mesleki deneyimlerini ve önerilerini kamuoyuyla paylaşmak isteyen bir topluluktan ibaret. İfade hürriyetinin korunması düşüncesindeyim. Bir suçlama atfedilmemeli. Söz konusu basın acıklaması ile ilgili siyasilerin açıklamaları olayı bu noktaya taşımış durumda."

'Emekli amirallerimize zulüm sürüyor'

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise yedi emekli asker için başlatılan soruşturmaya Twitter hesabından tepki gösterdi.

'Montrö Bildirisi'

104 emekli amiral, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesi ile Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın gittiği bir tarikat evinde sarık ve cüppe ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine başlayan tartışmalarla ilgili olarak 4 Nisan'da bir bildiri yayımladı.

Bildiride, "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denildi. Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı.

Hükümet bildiriye sert tepki gösterdi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçmişi darbeler ve bildirilerle dolu bir ülkede bir gecede 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması asla kabul edilemez" dedi.

14 emekli amiral adli kontrol ile serbest bırakılmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiri hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 316/1 maddesinde yer alan "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

5 Nisan'da ise soruşturma kapsamında Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'tan ise emniyete gelmeleri istenmişti.

Savcılık, Emekli Tuğamiral Ergun Mengi için tutuklama, diğer 13 amiral için de yurt dışına ve il dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartı talep etmişti.